Chris Rock diz não para concorrer ao Oscar 2023

Sobre o que aconteceu naquela noite infame do Oscar no ano passado, Chris Rock realmente falou em alguns de seus shows de maneira sarcástica. Um mês e meio depois do tapa, por exemplo, no Royal Albert Hall, em Londres, ele brincou com o público: “Bem… recuperei a maior parte da minha audição”. No entanto, em julho, o convidado Kevin Hart admitiu no palco do NC Bank Arts Center em Holmdel, Nova Jersey, que fechou o ciclo para sempre e ironicamente como sempre: “Quem disse que as palavras machucaram nunca foram atingidos no rosto”.

No entanto, quando perguntado sobre aquela noite, Rock nunca quis fazer nenhum comentário de que ainda estava no processo de “processar o que aconteceu”.

Em julho, Will Smith também quebrou o silêncio e compartilhou um vídeo em sua página do YouTube em que se desculpou publicamente pelo tapa. “Liguei para Chris e voltou a mensagem de que ele não está pronto para falar e, quando estiver, ele ligará para ele. Então, vou dizer a você, Chris, peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável”, disse ele enquanto se sentava na cadeira. frente da câmera e acrescentou: “Quero me desculpar com a mãe de Chris. Eu vi uma entrevista com ele… essa é uma das coisas que eu não percebi na época. Eu não pensei em quantas pessoas eu machuquei na época. Então eu quero me desculpar com a mãe de Chris. Quero me desculpar com a família de Chris. Especialmente Tony Rock. Tínhamos um relacionamento maravilhoso. Tony Rock era meu grande amigo. Isso é provavelmente irreparável.”