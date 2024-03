O Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza Pobres criaturas! Vence com quatro estátuas

Veneza – orgulho Bienal de Veneza Para filmes indicados ao Oscar após seu lançamento no Lido de Veneza, alguns até receberam algumas estatuetas. em primeiro lugar Leão Dourado “Pobres criaturas!” Por Yorgos Lanthimos Que ganhou quatro Oscars de Melhor Atriz Principal, que foram para Emma Stone, Melhor Design, Melhor Figurino e Melhor Maquiagem.

Ideias





Nas últimas sete edições dos Óscares, esta é a quinta vez que o filme “O Leão de Ouro em Veneza” recebe reconhecimento, depois de “A Forma da Água” (2017) do realizador Guillermo del Toro (4 Óscares, incluindo Melhor Foto) e “Roma”. ” (2018) de Alfonso Cuaron (3 Oscars, incluindo Melhor Diretor), “Joker” (2019) de Todd Phillips (2 Oscars, incluindo Melhor Ator), “Nomadland” (2020) de Chloé Zhao (3 Oscars, incluindo Melhor Filme). ).

E por último mas não menos importante, a Bienal parabeniza os autores e produções de outros filmes apresentados em Veneza e nomeados para esta edição do Oscar, em particular o filme italiano “Eu sou o capitão” de Matteo GarroneBem como com “Maestro” de Bradley Cooper, “El Conde” de Pablo Larrain, “Society of Snow” de J. A. Bayona e “Bobi Wine: President of the People” de Moses Puyo e Christopher Sharp. Lembramos que a próxima data do 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, dirigido por Alberto Barbera e organizado pela Bienal de Veneza, será de 28 de agosto a 7 de setembro de 2024.