“Amore” é um espetáculo de Pippo Delbono

Espetáculo de Pippo Delbono

Com Dolly Albertine, Gianluca Ballari, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria D'Anti,

Aline Frasau, Mario Interglio, Pedro Goya, Nelson Larrecia, Gianni Parente, Miguel Ramos,

Pepe Robledo, Grazia Spinella

Produtor Executivo ERT/Teatro Nacional

Coprodutores associados São Luiz Teatro Municipal – Lisboa, Pirilampo Artes Lda, Câmara Municipal de Setubál, Rota Clandestina, República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes (Portugal), Fondazione Teatro Metastasio di Prato (Itália)

Co-produtores Teatro Coliseo, Instituto Cultural Italiano de Buenos Aires e ItaliaXXI – Buenos Aires (Argentina), Comédie de Genève (Suíça), Théâtre de Liège (Bélgica), Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon (França), KVS Bruxelles ( Bélgica)

Apoiado pelo Ministério da Cultura (Itália)

Pela primeira vez

Após dois períodos experimentais de residência em Portugal (em Setúbal e Lisboa), Pipo Delbono Pela primeira vez em Estreia mundial de 28 a 31 de outubro para Teatro Storchi Temos um novo emprego, amorque criou com os atores históricos da sua companhia, é um caso único de panorama teatral com digressões em mais de cinquenta países ao redor do mundo.

Uma coprodução internacional do realizador e ator da Ligúria da ERT, que fez um percurso teatral com artistas portugueses de diversas disciplinas incluindo Pedro Goya, famoso violonista e compositor, duas vezes vencedor do Prêmio Carlos Paredes; Fadista Miguel Ramos E o cenógrafo Joana Villaverde. E com eles também está a angolana Allen FrasauEscritor, músico e compositor de trilhas sonoras de filmes adaptação (2020) dirigido por Fradik, nascido Mario Bastos, uma das vozes mais talentosas do cinema africano contemporâneo.

A par dos seus fiéis companheiros de viagem e da abertura a novas influências e encontros, Delbono traz ao palco uma devoção apaixonada por Portugal, uma terra híbrida por vocação e uma encruzilhada de tradição e poluição “onde diferentes culturas se encontram” – como diz o próprio Delbono – que gerou uma profunda abertura para acolhê-lo. Parece faltar aquela ameaça persistente que se esconde noutras partes do mundo: desconfiança, racismo e individualismo. E li-o em certos poemas, na poesia de Fernando Pessoa, mas também na poesia de Antonio Tabuchi, que foi o nosso cantor em Portugal, e no mundo próximo de Federico García Lorca, e nas palavras de Ana María Ortiz; Ouço-o nas canções, nas letras do fado. Quero abordar tudo isso como uma criança faria, dando-me a oportunidade de me surpreender e estar aberto ao que os intérpretes que encontraremos terão para comunicar e compartilhar sobre uma realidade muito dura. Quero deixar-me aberta ao que me impele a entrar, ao que pode me cativar numa dança que ainda não conheço.”

Pippo Delbono sempre criou performances em que as fronteiras entre a vida e o teatro se tornam tênues: no centro desta nova produção está uma reflexão sobre o significado do nosso presente, depois da experiência de perda e separação que a pandemia trouxe consigo.

Muitas pessoas fizeram a sua última viagem em completo isolamento, como aconteceu nas páginas deste livro Noivo Por Alessandro Manzoni ou V Epidemia Por Albert Camus: Milhões de homens ficaram sem palavras de amor e conforto, mas, como único som, o som da sua própria respiração saindo.

Delbono parte novamente da palavra amor, nomeia-a, evoca-a de forma secular e tenta libertá-la da confusão que prevaleceu nesta odisseia global dos últimos dois anos. “Depois de tudo o que aconteceu – comenta Delbono – recomecemos daqui, desta busca constante, continuemos com mais amor; Caso contrário, estaremos de volta onde estávamos antes e não haverá sentido em uma experiência tão terrível. Em vez disso, voltemos para onde estávamos, mas com uma nova consciência; Voltemos ao período em que esta palavra tinha um significado próprio, um momento em que – e a partir de um lugar – nos amávamos e falávamos de amor com a nostalgia do fado, afastando a presença cansativa da morte.

amor Não traz nada de retórico, mas sim, para Delbono, representa o ponto de acesso a uma busca que começou anos atrás, uma busca incansável e contínua pelo amor que nos motiva e nos guia através dos acontecimentos – mesmo os dolorosos. – que caracterizam a vida. “Quero tentar trazer de volta ao palco algo que transmita esse amor – conclui Delbono – para tentar saber que escolhemos como ponto de partida uma terra como Portugal, profundamente caracterizada por imagens elegíacas tristes e comoventes. emoção e nostalgia, mas hoje também, sobretudo, cheio de morte. Longo período de sofrimento, um lugar como este pode ser alegre, onde até a nostalgia e a tristeza, na sua cidadania arraigada, acolhem a oportunidade de encontrar tudo- qualidade demasiado humana que é o amor. A própria linguagem, a sua pronúncia, a sua música e, portanto, a sua escrita e caligrafia, lidam com uma doçura subtil Capaz de transmitir uma forma de respeito por aqueles sentimentos que só poderíamos ler e experimentar como fonte do medo, como algo de, necessariamente, fuga”.

uma viagem:

17 e 18 de novembro de 2021, Teatro Asioli – Correggio

20 de novembro de 2021, Teatro della Regina – Cattolica

24 de novembro de 2021, Teatro Comunale – Casalmaggiore

De 30 de novembro a 2 de dezembro de 2021, Les 2 Scènes – Scène Nationale – Besançon (França)

15 e 16 de dezembro de 2021, KVS-BOL, Bruxelas (Bélgica)

15 e 16 de janeiro de 2022, Teatro Comunale – Teatro Stabili di Bolzano – Bolzano

28 e 29 de janeiro de 2022, Ópera – Dijon (França)

De 17 a 20 de fevereiro de 2022, Teatro Metastasio – Prato

23 e 24 de fevereiro de 2022, Le Manege – Maubeuge (França)

De 29 de março a 3 de abril de 2022, Teatro Verga – Catânia

De 7 a 12 de junho de 2022, Piccolo Teatro di Milano – Teatro Strüler – Milão

Junho de 2022, Festival Internacional de Teatro de Sibiu 2022 – Sibiu (Romênia)

De 8 a 12 de novembro de 2022, Teatro São Luís – Lisboa (Portugal)

Janeiro de 2023, Teatro Coliseo – Buenos Aires (Argentina)

Temporada 2022/2023, Teatro de Liège – Liège (Bélgica)

Pipo Delbono

O autor, ator e diretor Pippo Delbono nasceu em Varazze em 1959. Na década de 1980 fundou a companhia Pippo Delbono, dando vida a muitos espetáculos que marcaram a história do teatro contemporâneo. O encontro com pessoas que vivem em situações de marginalização e diversidade constitui um ponto de viragem na sua investigação. Eu nasci assim O sem-teto (1997) Vencedor do Prémio Especial UBU “pela investigação realizada entre a arte e a vida”.

Há mais de vinte anos que espetáculos criados com a sua companhia, num constante fluxo de pesquisa entre teatro, poesia, música, cinema e dança, têm sido apresentados em prestigiados teatros e festivais de todo o mundo: O tempo dos assassinos, da raiva, da guerra, das saídas, das plásticas, dos gritos, do silêncio, dos contos de junho, dessa escuridão profunda, da mentira, depois da batalha, das orquídeas, do evangelho e da alegria.

Em 2003 DelBono produziu o filme guerra (Festival de Cinema de Veneza e Melhor Filme de David Di Donatello 2004); nas próximas: ele gritou (2006), Ele está com medo (Festival de Cinema de Locarno 2009), eu amo carne (68º Festival de Cinema de Veneza 2011), Sofá azul, sangue (66º Festival de Cinema de Locarno).), La Visite Versalhes (2016) e Evangelho (2017).

Na ópera ele dirigiu: Estudo para a ópera Maestra (Lírico Experimental de Spoleto 2007), Dom Giovanni de Mozart (Wilkie Theatre em Poznań, Polônia 2014), Cavalaria rústica E Senhora Borboleta (San Carlo di Napoli 2012 e 2014), Paixão segundo João (Massimo Di Palermo 2017) e Palhaços (Teatro de Roma 2018). Ele organiza concertos com grandes músicos Amor e carne Com Alexander Balanescu, o sangue NoÉdipo Escrito por Sófocles com Petra Magoni, Amor blasfêmia Com Enzo Avitabile e a noite Com Piero Corso.

Na Itália publicado Barboni-Teatro Pippo Delbono (Opolibri, 1999)Contos de junho (Garzanti, 2008)Corpos sem mentiras (Barbés, 2009), Depois da batalha – escritos poéticos e políticos (Barbés, 2011)sangue. Um diálogo entre um artista budista e um ex-terrorista que voltou à liberdade (Edições Clichy, 2014) e O homem caiu no chão (Edições Clichy, 2016), Publicou vários livros sobre seu teatro e cinema.

Recebeu o Prêmio Especial Ubu por O sem-teto, Prêmio da Crítica por guerra,Prêmios olímpicos para Pessoas de plástico E Eu estou gritando e em Wroclaw, Polónia (2009), Prémio Europa.

Allen Frasau É uma artista angolana nascida em Luanda em 1988. Como cantora e compositora lançou quatro discos. É compositora da banda sonora do filme angolano adaptação (2020) dirigido por Fradik Ould Mário Bastos. Além da música, escreve artigos, contos e outras rimas.

Pedro Goya Começou a tocar guitarra clássica aos sete anos em Lisboa, primeiro com Paulo Valiente Pereira, depois com Manuel Moraes, até se formar no Conservatório Nacional. Estudou violão flamenco com Paco Peña, Gerardo Nunez e Manolo Sanlucar. Compõe regularmente para obras teatrais, cinematográficas e televisivas. Morou e trabalhou no Rio de Janeiro, onde tocou com Nai Matogrosso, Simone e Gilberto Gil entre outros. Actua como solista e em orquestras como a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Nacional da Venezuela, a Orquestra Chinesa de Macau e a Orquestra Sinfonietta de Lisboa. Já tocou e gravou com Marisa, estando atualmente entre os maiores fadistas. Em 2020 gravou o álbum Zica Dedicado a José Afonso, pelo qual ganhou o Prémio Carlos Paredes 2021.

Miguel Ramos Nasceu em Lisboa em 1976, numa família de fadistas de longa tradição. Começou a sua carreira aos catorze anos na casa de fados “Os Ferreiras”. Recebeu prestigiados prémios nos principais concursos do sector, graças aos quais pôde actuar em Portugal e no estrangeiro. Colaborou e actuou com os mais importantes fadistas profissionais. No teatro ele fazia parte da equipe da peça Amália Por Felipe La Féria e Casa dos Vados Direção de Thiago Torres da Silva. Em 2017 lançou seu primeiro álbum Aqui está Alma (Laboratório de Música do Tejo). Miguel Ramos é um dos maiores nomes da nova geração do Fado.

Joana Villaverde Nasceu em Lisboa em 1970, vive e trabalha em Aves (Portugal). As suas obras estão expostas: na Fundação MAAT EDP em Lisboa, na Coleção quARTel Fernando Ribeiro, na Fundação Carmona e Costa em Lisboa, na Diocese de Beja (Portugal) e em diversas coleções particulares em Portugal, Espanha, França e Bélgica . O Reino Unido, os Estados Unidos e a Palestina.

Thiago Bartolomeu Costa Desde 2002 tem desenvolvido um conjunto diversificado de trabalhos na área das artes performativas. Como pesquisador e crítico, dedicou-se à relação entre linguagem e discurso. É também autor e responsável pela coordenação da publicação de textos e publicações especializadas. Como curador cultural, colaborou como convidado com diversas instituições públicas: Teatro Municipal São Luiz em Lisboa, Teatro da Cidade em Paris, Teatro Coliseo no Porto e Cinémática Portuguesa em Lisboa.

