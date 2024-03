Loredana Berti foi hospitalizada por motivo de doença e show foi adiado para Roma

Roma, 11 de março de 2024 – Doença súbita de Loredana Berti. A cantora de 73 anos teve que fazer isso Recuperação O espetáculo marcado para esta noite no Teatro Brancaccio, em Roma, foi adiado. “Nos sentimos muito mal, mas por causa de A Dor abdominal repentina Que solicitou exames no local, Loredana Berti não poderá subir ao palco esta noite. “Em breve atualizaremos vocês”, escreveu o que lemos no perfil da artista no Instagram, onde poucas horas antes de marcar um encontro com seus fãs, ela disse: “Mal posso esperar”.

“Ele já estava em Roma desde ontem e mal podia esperar para subir ao palco nesta cidade que tem um público tão grande. Reprogramar a data Sempre no Teatro Brancaccio no dia 15 de maio de 2024”, explica sua equipe nas redes sociais. Os organizadores anunciaram que os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data (o da capital foi a segunda etapa de sua viagem “Declaração Tour”, Sr. Dr.). Quem não conseguir fazê-lo poderá solicitar o reembolso do bilhete até 22 de março de 2024, na pré-venda onde foi adquirido.

Loredana Berti acaba de participar do recente Festival de Sanremo, onde recebeu um prêmio pela canção (autobiográfica) “Pazza” com aclamação da crítica em homenagem a sua irmã, Mia Martini.