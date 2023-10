Convite de Adolfo Prosduchimo, 70 anos, natural do Midi que se mudou para o Algarve em 2016

«Aposentados de Brianza, aproveitem estes últimos meses e juntem-se a mim durante este ano. A vida no Algarve é muito melhor.” Este é o apelo do 70 anos da Medusa Adolfo Prodósimo Depois de ouvir a notícia de que Portugal, onde vive desde 2016, deixaria de ser um paraíso fiscal para os reformados estrangeiros, que tal como ele decidiram mudar-se para lá para evitarem pagar impostos sobre pensões ou pagarem muito pouco, aproveitando a isenção introduzida em 2012.

Portugal deixará de ser um paraíso fiscal: “Os reformados chegarão até ao final do ano”

Foi concedido por dez anos, totalizando até 2020, após o qual a alíquota do imposto foi fixada em dez por cento. O objectivo era atrair capital estrangeiro para Portugal, que tinha sido duramente atingido pela crise da dívida. Beneficiaram cerca de 10 mil pessoas, que se instalaram sobretudo na região de Lisboa ou na região do Algarve, no sul, tal como Prodosimo, que vive num apartamento “com vista mar”.

De acordo com as últimas estimativas disponíveis do INPS que datam de 2021, mais de 3.500 italianos passaram para o “imposto El Dorado”.

Mas a partir do próximo ano, como anunciou o Primeiro-Ministro português António CostaO país deixará de conceder o regime tributário especial aos pensionistas estrangeiros, passando a reservá-lo apenas para quem já o recebeu, uma vez que esta medida não pode ser retroativa. É uma medida tomada depois de o governo ter percebido que o desconto para atrair pensões estrangeiras estava a ter um impacto devastador no mercado imobiliário, com aumentos de 78 por cento.

“Farei uma afirmação que pode parecer contra-intuitiva, tendo em conta que desde que aqui estou tenho estado empenhado em convencer os italianos a virem ajudá-los com a documentação, mas na minha opinião, Portugal fez um bom trabalho, porque quer proteger seu território.” Os cidadãos – diz Prosdocimo – os estrangeiros que investiram no mercado imobiliário provocaram um aumento dos preços. Por dificuldades em comprar casa ou pagar renda, português de 40 anos ainda vive com os pais. “Então o governo queria acabar com isso.”

Qualidade de vida

Por outro lado, o aposentado de Mido exorta os seus compatriotas a agirem o mais rápido possível:

“Se obtiverem a residência fiscal até 15 de dezembro, ainda poderão ter acesso aos benefícios por nove anos, e só perderão em 2023.” Mas por que deveriam eles deixar a Itália? “Para dar alguns exemplos surpreendentes: por um mês de luz e água, pago 45 euros na conta, 178 euros por um ano de seguro automóvel e gasto 30 por cento menos do mesmo valor em compras… O meu médico de Meda me manda receita por e-mail e aqui não, não gasto nada na farmácia, e não pago nada em exames. E aí queremos falar sobre qualidade de vida? É como estar 365 dias de férias, o clima é excepcional. Os anos que passei aqui foram os melhores de toda a minha vida.”

Para ele, a “felicidade” terminará em 2026. “Ainda não sei o que farei – admite – mas a minha pensão vai permitir-me viver em paz mesmo sem benefícios”. De uma coisa ele tem certeza: “Não irei à Grécia ou à Albânia, que têm recebido muitos elogios recentemente. “As pessoas da minha idade também precisam de um certo tipo de ajuda, bancária e de saúde, e não creio que estes países possam garantir a mesma qualidade que Portugal oferece.”

Neste momento, cerca de vinte pessoas, incluindo de Cerigno, contactaram-no com informações e querem contactá-lo até 2023. “Não tenha medo, venha aqui e a sua vida mudará para melhor”, sublinha.