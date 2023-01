SNAI – Série A: Nápoles – Roma, vitória anterior de Spalletti a 1,75. Chances de colapso do Blue Scudetto: agora são apenas 1,15

Depois de dominar a primeira rodada, o Napoli iniciou a descida rumo a um scudetto que parece claro na tabela por Snai, já que a aposta da equipe de Spalletti caiu para 1,15. Os capitães serão os heróis da grande partida de domingo à noite de Maradona contra a Roma, que comemorou o 60º aniversário de José Mourinho esta semana. Pelo menos na tabela, não parece haver espaço para uma prenda aos portugueses, já que o Nápoles domina a 1.75, empate a 3.75 e «2» a 4.75. O mais baixo e o mais alto começam na mesma linha (em 1,83 e 1,87, respectivamente), enquanto uma meta em 1,77 parece mais provável do que nenhuma meta em 1,95. A primeira mão, no Olímpico, terminou 1-0 para o Napoli graças a um golo de Osimhen, principal suspeito que também deixou a sua marca no jogo de domingo: golo do nigeriano aos 2.50, seguido de Simeone aos 3.00 e depois o estranho casal Kvaratskhelia-Dybala a 3,50.

Outros desafios – Depois de avançar na sexta-feira entre Bologna e Spezia e entre Lecce e Salernitana, o Inter será o primeiro dos grandes nomes a entrar em campo no sábado, às 18h, contra o Cremonese. Tudo é fácil para os nerazzurri? Parece que sim, dado que o “2” é jogado a 1,50 (a 6,25 um remate de Gregorossi que passou recentemente das mãos de Alfini para as de Ballardini), a mesma aposta para o sucesso do Milan, que deve subir depois de começar até 2023 para esquecer e quem receberá o Sassuolo no domingo às 12h30 no San Siro, cuja vitória paga 6,00. A 1.55, há um número “1” para a Juventus sobre o Monza, que já perdeu na Taça de Itália.

Lazio da Liga dos Campeões – A zona da Champions League também inclui outras duas equipes, Lazio e Atalanta, divididas por dois pontos. Na noite de sábado, cabe aos nerazzurri de Gasperini, convocados para voltar às vitórias após o empate em Turim com a Juventus: o 1,35 que acompanha o ‘1’ é a cota mais baixa de toda a rodada da Serie A. Assim como os 8,75 associados à Sampdoria de ponta. Mais três pontos da Lazio contra a Fiorentina – seria o terceiro sorriso consecutivo após uma vitória por 2 a 0 sobre o Sassuolo e uma vitória por 4 a 0 sobre o Milan – foram disputados às 2h00.