“O carrasco. Mas você conhece as leis?” – Diariamente gratuito

Na Itália, existem leis em vigor que um festival não pode violar: Maria Rita Gismondo, ouvi desaudação AdnkronosEle tem sua opinião sobre o post minha dama para San Remo. Até que a justiça conclua suas investigações, a senhora é uma cidadã inocente. A exclusão será a confirmação de A. comportamento justo Isso não pertence à nossa democracia ”, continuou o diretor do Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Emergências Vitais do Hospital Sacco de Milão.

Madame, cantora que concorre na próxima edição do festival, está envolvida em uma investigação sobre vacinas falsas contra a Covid. O virologista e senador falou ontem sobre sua participação no evento André Crisanti E um especialista em doenças infecciosas Mateus Bassetti. O primeiro pediu para ser excluído do próximo festival, enquanto o segundo disse: “Basta olhar para trás”.

Em particular, Crisanti falou em microfones dia da ovelha Na Rádio Rai 1 ela fez uma comparação entre Madame e um atleta conhecido: “Ela deveria ser excluída San Remo Djokovic também gostava de tênisE de novo: é um problema de mentira, uma questão de civilização e de exemplo, não sei se isso é crime, mas é moralmente inaceitável. Por outro lado, Basetti tem uma opinião diferente: “Olhemos para frente e não retrocedamos e evitemos especulações”, e então afirma que não devem ser médicos e cientistas que tratem do assunto, mas sim o judiciário: San RemoComo médicos, não cabe a nós dizer. Eu acho que Crisanti lida com isso San Remo como político”.