Sorteio da loteria de hoje e números da SuperEnalotto na quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

MuitoE SuperEnalotto E 10 eLotto: Sorteios de hoje quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 ao vivo hoje é. Primeiro todas as rodas da Lotto, depois os 6 números vencedores da SuperEnalotto mais o número Jolly e Superstar (com probabilidades relativas) e finalmente a combinação vencedora da 10eLotto. Nem 6 nem 5 + 1 foram acertados no sorteio de hoje, mas nove jogadores sortudos acertaram 5, cada um ganhando mais de € 34.000. a Prêmios SuperEnalotto atinge o recorde de 357 milhões de euros.

Os números da loteria para a competição de hoje são quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. A Agência de Alfândega e Monopólio envia os dez números da roda mais a Roda Nacional por volta das 20h.

Barry 47 23 61 46 41

Cagliari 79 24 25 39 55

Florença 44 1 87 61 63

Gênova 63 27 49 81 52

Milão 11 84 25 50 65

Nápoles 39 52 65 4 73

Palermo 8 87 21 61 43

Roma 6 79 81 22 18

Turim 23 85 89 88 49

Veneza 25 4 2 68 82

Nacional 2 46 31 51 70

SuperEnalotto de hoje: Sorteio quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

A escalação vencedora da SuperEnalotto hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, junto com o número de Julie e o Superstar.

Combinação vencedora da SuperEnalotto de hoje: 79 60 34 25 86 6

Número do coringa: 48

Número da estrela: 81

Conhecemos as probabilidades reservadas para os vencedores finais: clique para recarregar a página esse link. Foram conquistados os números 6 e 5 + 1. Os nove sortudos acertaram cinco gols, cada um ganhando mais de 34.000 euros. O jackpot do próximo sorteio ascenderá a mais de 357 milhões de euros.

citações classe O número de ganhos citações

Pontos 6 0,00 euros

Pontos 5 + 1 0,00 euros

Pontos 5 9 34.904,27 euros

Pontos 4 782 410,43 euros

Pontos 3 33228 29,01 euros

Pontos 2 534.666 5,59 euros



10eLotto, sorteio de 26 de janeiro de 2023: números vencedores de hoje

E finalmente os números da 10eLotto, com a combinação vencedora empatada hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023.