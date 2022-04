Ilha 2022, a doença continua viva para Nicholas Vaporidis. Medo no Twitter “ajudá-lo”.. Depois de tanto sofrer durante o teste da rotisserie Durante o sétimo episódioO ator desmaiou e teve que deixar Palapa por um tempo.

Nicholas Vaporidis adoeceu durante viver na segunda-feira Depois que ele passou por um teste de rotisserie contra Roger. Ambos os náufragos tiveram que resistir à suspensão de um dispositivo giratório, uma das pistas históricas da ilha.

Ambos resistiram por muito tempo, mas foi Nicholas quem desistiu e ao final da prova desmaiou e caiu no chão. Ele gira a cabeça com muita força, não consegue se recuperar, e os criminosos o levam para a enfermaria para verificar sua condição física. Falta de comida e exames difíceis é uma combinação mortal.

O episódio continua sem ele, Nicholas retorna a Palapa durante as indicações, diz que está bem, mas seus olhos ainda estão tão embaçados e confusos que todos no Twitter estão preocupados “Ajude-o, ele não está se sentindo bem”, escrevem para usuários preocupados.

No final do episódio, o próprio Vaporidis quer tranquilizar a todos, e sua família em particular, sobre suas circunstâncias “Não se preocupe, estou bem, mãe não se preocupe, está tudo bem”. Infelizmente para o ator, as surpresas desagradáveis ​​ainda não acabaram Termina com indicações com Gustavo e Nick.

Nikola não está bem à toa, ele provavelmente ainda estava em observação com um médico de estômago vazio, a força centrífuga, de cabeça para baixo, o nocauteou completamente#Ilha – VALE (@VALE70942077) 11 de abril de 2022

Nikola não está nada bem…este ano eles estão fazendo exames fatais #Ilha – Macaco de óculos🎸 (TrashQueen__) 11 de abril de 2022

Fosse o que fosse o pobre Nicola, ele foi mantido sob vigilância por se sentir mal durante a audição, e o palapa entrou muito confuso e, além disso, ele soube que havia sido indicado #Ilha – • religião | (@Obvsessmaljk) 11 de abril de 2022

Estou preocupado com Nicola

Eu não consigo dormir se eu não souber a condição dela primeiro #Ilha

Eles não podem me deixar assim – sofifazenda Aquela que ouve os loucos 😌 ♥️🌙 (@SofiJ92355575) 11 de abril de 2022

