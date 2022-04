Natalia está em perigo novamente!

A previsão espanhola para o Ona Vita nos mostra que novos problemas estão a caminho para Natalia. Genoveva não abandona seu plano e quer usá-lo para fazer o ex-marido sofrer. Enquanto isso, Aurelio descobre que Marcus desconfia de sua irmã…

Aurélio descobre que Marcos desconfia de Natalia, nas expectativas espanholas

Genoveva tentou usar Natalia Acho que o marido dela, mas a situação virou contra ela: Realmente A irmã de Aurélio é realmente fascinada por Felipecomo ficará evidente pelas ações que ele tomará, e se separa cada vez mais dos propósitos malignos Aurélio E a dama morena. Em qualquer caso, Natália Ela está muito chateada com o que aconteceu com ela e diz a Aurélio que Marco Descubra, pelo menos em parte, um fato Ou que a mulher não morreu por engano, mas foi morta?. Marco Ele realmente duvida dela. Mais tarde Pasigalup e Quesada brigam violentamente no meio da ruaa situação que leva Annabelle Para dividir entre dois fogos.

Perspectivas de vida espanhola: Genoveva usa Natalia

Apesar de Natália Foi vítima de um ataque violento, de tempos em tempos Genoveva Qual é o preço Aurélio Eles tentam manipulá-la e manobrá-la para sua vantagem, tentando colocá-la de volta contra ela. Filipe. Mas Lakisada prova que tem coração e não desiste apesar de seu irmão insistir em falar com Pierre Caron. NatáliaEm vez disso, ele vai jantar Felipe organizou no mais estrito sigilo para ambos em Nuevo Siglo XX. A relação entre os dois, apesar das dificuldades, continua crescendo e os noivos estão falando sobre isso. GenovevaNo entanto, ela não abre mão de suas intenções de torturar o ex-marido e Natalia quer deixar Felipe com ciúmes de Pierre Caron…

