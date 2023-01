Horóscopo de 23 a 29 de janeiro de 2023

horóscopo semanal

“Lua Minguante em Touro“

(de 23 a 29 de janeiro de 2023)

sejam todos bem vindos!

Como vocês estão? Aqui está o seu horóscopo para a próxima semana, dedicado à bela lua minguante em Touro. Você sabe, o primeiro quadrante está logo ali fase de trabalho Isso nos faz arregaçar as mangas fazer concretamente O que acabamos de pensar até agora. mais então Isso é incrível O primeiro trimestre, que consiste em um O Sol está em Aquário (um sinal de pensamento oposto e um desejo de mudar as coisas) e um Lua em TouroMarcador realista E o significado prático. Daí o claro significado da chamada do primeiro trimestre: pare de imaginar, imagine uma nova vida e comece realmente construí-lo.

Eles são falados nos horóscopos e, se quisermos, estão perfeitamente alinhados com os grandes temas de 2023 de revoluções e grandes mudanças para todos os signos. Para o novo ano dedicado Muitas visões. O HORÓSCOPO 2023 filme com as princesas, seu horóscopo com filmes e muitas outras ideias. Se você perder algum deles, poderá recuperar tudo de uma vez esse link! E, claro, você pode ler tudo sobre isso no meu livro HORÓSCOPO 2023 – A RODADA DO ANO EM 12 ETAPAS que você encontra em todas as livrarias e lojas digitais, ou um esse link!

Devo deixá-los com o horóscopo desta semana e, novamente, obrigado pelo amor e atenção que você recebe semana após semana com meu horóscopo. Nesses (quase) 10 anos juntos, realmente criamos uma grande família de curiosos astrológicos que têm muito em comum, além das “expectativas”. Por isso, nunca deixarei de agradecer.

Abraços, boa leitura a todos!

com o meu amor,

xxx

s*

