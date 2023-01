O Comitê Olímpico Internacional concede os direitos de mídia dos Jogos Olímpicos de 2026-2032 à Warner Bros. Pictures. Discovery (Eurosport) e EBU (Rai)

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou isso hoje Todos os direitos de mídia na Europa para as quatro edições dos Jogos Olímpicos de 2026-2032 foram atribuídos à European Broadcasting Union (EBU) e à Warner Bros. Descoberta.

Após a licitação publicada pelos CEOs, a EBU e a Warner Bros. Discovery Company apresentaram umOferta conjunta por direitos de mídia em 49 países europeus* XXV Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026dos Jogos da XXXIV Olimpíada Los Angeles 2028vigésimo sexto Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 e os Jogos da Trigésima Quinta Olimpíada Brisbane 2032Assim como os Jogos Olímpicos da Juventude para o período 2026/2032.

Presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach Ele afirmou: “Estamos muito satisfeitos por ter chegado a um acordo de longo prazo com duas das principais empresas de mídia do mundo. A EBU e seus parceiros garantirão uma experiência incomparável em toda a Europa, enquanto Representando a Warner Bros. A Discovery, graças à recente fusão entre a Warner Media e a Discovery, é uma das maiores empresas de mídia e entretenimento do mundo para todos os gêneros e em todas as plataformas. Isso demonstra o apelo inalterado dos Jogos Olímpicos na Europa e, como o COI redistribui 90% da receita gerada, esse acordo de longo prazo também fornecerá estabilidade financeira crucial para o movimento esportivo em geral e, em última instância, para os próprios atletas”..

A primeira parceria do COI com a European Broadcasting Union remonta a 1956, enquanto desde um acordo de 2015 com o COI, a Warner Bros. Discovery transmitiu os Jogos Olímpicos de 2018-2024 na Europa.

O novo acordo garantirá a transmissão gratuita dos Jogos Olímpicos pela rede de transmissão de serviço público da EBU, A maioria dos quais cobriu as últimas três edições dos Jogos Olímpicos em cooperação com o Comitê Olímpico Internacional e a Warner Bros. Descoberta.

A partir de 2026, A EBU (na Itália é representada pela State Television RAI) manterá os direitos de transmissão aberta para TV e plataformas digitais. Cada membro da EBU transmitirá mais de 200 horas de cobertura dos Jogos Olímpicos de Verão e pelo menos 100 horas dos Jogos de Inverno com ampla rádio, transmissões ao vivo e cobertura editorial na web, aplicativos e plataformas de mídia social. Na Itália, a RAI apresentará 250 horas de Milan-Cortina 2026, como a televisão estatal do país anfitrião.

Delphine Arnott ConceyPresidente da European Broadcasting Union e CEO da France Télévisions disse:Temos orgulho em garantir que os Jogos Olímpicos sejam transmitidos gratuitamente ao público até 2032. Este acordo representa um avanço da mídia pública, demonstrando a força e a unidade de nossa União. Graças aos seus parceiros, A EBU tem capacidade para alcançar mais de 1 bilhão de espectadores em toda a Europa Através de plataformas lineares e não lineares. É por isso que estou tão animado em dar as boas-vindas a esta parceria com a IOC e a Warner Bros. Descoberta Atrair o maior público possível em toda a Europa.

Para a Warner Bros. Discovery, o anúncio de hoje reforça o papel da Casa das Olimpíadas na Europa Seguindo o crescimento recorde de audiência e audiência digital nas últimas três edições, rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Pelo novo acordo, Só na Warner Bros. Discovery, você poderá ver cada momento** dos Jogos Olímpicostransmissão ao vivo em suas plataformas digitais, como Discovery +, e TV paga ao vivo em seus canais pagos, como Eurosport.

André Georgiou Presidente e gerente geral da Warner Bros. Descoberta Esportes Europa, comentou:Como sede das Olimpíadas, temos o prazer de estender nosso relacionamento com o Comitê Olímpico Internacional até 2032. Ao olharmos para o que está por vir nas Olimpíadas Extraordinárias de Paris 2024, estamos muito satisfeitos com a descoberta da Warner Bros. O único lugar onde os fãs poderão acompanhar cada momento dos próximos quatro lançamentos. Estamos gratos por trabalhar com a European Broadcasting Union e seus parceiros nas próximas etapas de nossa jornada olímpica, para estender o compromisso que assumimos com o Comitê Olímpico Internacional em 2015 para alcançar o maior público por meio de uma cobertura abrangente e acessível dos Jogos Olímpicos.».

Warner Bros. A Discovery e a European Broadcasting Union têm uma longa história de parcerias para a transmissão de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de Biatlo e Campeonatos Mundiais, Campeonatos Mundiais da IAAF, Tour de France e Vuelta a España.

Nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos, a Warner Bros. A Discovery fez parceria com mais de 45 emissoras de transmissão aberta em toda a Europa para atingir uma audiência recorde de 372 milhões de pessoas no continente para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, dos quais 175 milhões estão nos canais da Warner Bros. O Discovery, enquanto o número de europeus que visitaram as suas plataformas durante os Jogos Olímpicos de Pequim 2022, 156 milhões, foi 19 vezes superior ao da edição anterior dos Jogos de Inverno.

* Albânia, Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Kosovo, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, Cidade do Vaticano.

** Exclusivo Every Moment: Albânia, Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Estônia, França, Geórgia, Grécia, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Kosovo, Letônia , Liechtenstein , Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suíça, Turquia, Ucrânia, Reino Unido e Estado da Cidade do Vaticano. Não exclusivo: Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Hungria, Noruega e Suécia.

a é umO Comitê Olímpico Internacional é uma organização voluntária não governamental, sem fins lucrativos, comprometida com a construção de um mundo melhor por meio do esporte. O COI redistribui mais de 90% de sua receita para o movimento esportivo: assim, o equivalente diário a US$ 4,2 milhões financia atletas e organizações esportivas em todo o mundo.

EU’extensão EBUA European Broadcasting Union é a principal união de radiodifusão pública do mundo. Representa 112 organizações de mídia em 56 países na Europa, Oriente Médio e África, com mais 30 parceiros na Ásia, África, Austrália e Américas.

Seus parceiros operam cerca de 2.000 canais de televisão e rádio e inúmeras plataformas online. Juntos, eles atingem uma audiência de mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, transmitindo em mais de 150 idiomas.

A divisão desportiva – Eurovision Sport – gere os direitos de transmissão de 15 desportos em nome dos parceiros da EBU, proporcionando mais de 28.000 horas de desporto anualmente graças a acordos com 25 federações desportivas internacionais. A cada ano, apresentando mais de 200 eventos, a EBU se orgulha de realizar um show mais equilibrado em termos de gênero.

Descoberta Warner Brothers (NASDAQ: WBD) é uma empresa líder global de mídia e entretenimento que cria e distribui um portfólio diversificado de conteúdo e marcas em televisão, filmes e streaming. Warner Bros. Disponível em mais de 220 países e territórios e em 50 idiomas, o Discovery inspira, educa e diverte o público em todo o mundo por meio de suas marcas e produtos populares, incluindo Discovery Channel, Discovery +, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV e Food. Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Film Group e Warner Bros. Television Group e Warner Bros. Jogos, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Home de HGTV e muito maisrepete