“Você está me chamando fugindo de casa?” – Diariamente gratuito

Aurora Ramazzotti Prestes a entrar no oitavo mês de gravidez e o peso da barriga, que está claramente a crescer. “Percebo que estou usando um look que grita ‘a mãe que leva os filhos para as aulas de futebol e depois sai para tomar um Frappuccino no Starbucks e no Pilates’”, escreve a filha de Eros Ramazzotti e Michele Hunziker com seu sarcasmo de sempre em um história postada em seu perfil. Instagram Onde aparece no elevador não é exatamente elegante, mas certamente muito confortável. “Essas leggings da Nike são tão confortáveis ​​que sua barriga vai agradecer”, continua Aurora, exibindo os shorts de ginástica que ela usa neste último trimestre de gravidez, quando começa a se sentir pesada e cansada.

Desnecessário dizer que os torcedores e seguidores que acompanham Aurora Ramazzotti nas redes sociais enlouqueceram: “Nós mães que levamos nossos filhos ao futebol não nos vestimos como se estivéssemos fugindo de casa…”. “Você está me deixando fugir de casa? “Ela respondeu com igual ironia: “Bem…”.

Aurora em breve terá seu primeiro filho com seu parceiro Godfrey Sirza. Ela admitiu recentemente que está pronta para enfrentar uma nova vida com ele, mesmo que tenha um pouco de medo do momento do nascimento.