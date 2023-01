Concerto multimídia In Cameri para o Dia da Memória em Novara

Sexta-feira, 20 de janeiro, um encontro duplo na Biblioteca Cívica de Cameri por ocasião do Memorial Day.





Aos 21 anos, na sala de leitura, haverá um concerto multimídia intitulado “Sonata de Auschwitz. Música e Política do Fascismo ao Holocausto (1938-1945)” do músico, historiador e estudioso Maurizio Padovan (Academia Viscontia). Durante as apresentações musicais da noite, histórias, fotos e filmes revelarão aspectos estranhos e inéditos da política cultural das ditaduras nazi-fascistas e dos horrores dos campos de concentração. Desde os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, quando o gênero canção, difundido pelo rádio e amplamente utilizado na propaganda do regime fascista, até os campos de concentração nazistas, a música desempenhou um papel na glorificação do terror e na aniquilação da dignidade humana. Em Auschwitz como em Mauthausen, orquestras formadas pelos próprios prisioneiros davam concertos para a recreação da SS, recebiam novos deportados, celebravam marchas de prisioneiros para trabalhos forçados, escoltavam condenados às câmaras de gás e exaltavam o sadismo dos oficiais na violência contra mulheres e crianças. E a música, instrumento de tortura, ajuda a aniquilar a personalidade dos indivíduos. Mas para músicos deportados, tocar ou cantar significa redescobrir sua dignidade violada e, em muitos casos, sobreviver.





Na mesma ocasião, será inaugurada a iniciativa “Sob o tema da banda desenhada. Mundos paralelos”, que acompanhará eventos culturais ao longo de 2023: “O Ano da Banda Desenhada” com curadoria de Bruno Testa, com uma exposição de pinturas que incluem os mais importantes histórias em quadrinhos e graphic novels relacionadas ao tema dos encontros. A primeira coleção, dedicada ao Memorial Day e ao Memorial Day, estará em exibição até 16 de fevereiro de 2023 durante o horário da biblioteca.





A noite é organizada pelo Ministério da Cultura e pelo Comitê de Bibliotecas.





Maurizio Padovan (foto) é músico, historiador e pesquisador. Violinista, fez gravações, dirigiu cursos de concerto, conferências e centenas de concertos em Itália, Suíça, Áustria, Hungria, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Portugal e Singapura. Diretor da Accademia Viscontea, já ministrou mais de 850 aulas de música para mais de 90.000 alunos do ensino médio. É autor de vários livros e artigos nas áreas de história da música, história da dança e etnomusicologia.











Bruno Testa, cartunista por paixão e diretor de arte por profissão, cultiva seus sonhos e os realiza com histórias, desenhos e projetos em editoriais infantis, fruto de uma longa experiência em trabalhos criativos adquiridos para empresas como Giochi Mattel, Clementoni Giochi, Rcs vídeo e entretenimento, De Agostini Kids & Collectibles, Hachette, Ruba. Aborda eventos relacionados com mostras e festivais de banda desenhada para dar a conhecer as diferentes vertentes gráficas e pictóricas desta arte.