“Eu sou o filho das minhas escolhas.”

Amici 20, Tancredi rebelou-se contra seu famoso pai: “Sou o filho de minhas escolhas”. Turma de 2001, nasceu em Milão, jovem cantora do time Areisa Ele é um dos mais tímidos da classe, mas suas canções revelam sua verdadeira identidade. A confissão ocorre durante o sexto episódio, no sábado, 24 de abril.

Tancredi Canto Ragnoldi é um rapper e compositor que faz parte do time Arisa-Lorella Cuccarini. Natural de Milão, Tancredi é extremamente tímido e muito cauteloso no palco 20 amigos Ele transforma e carrega toda a sua alma e sua vida. (Crédito – RedCommunications- Fascino Pgt)

Falando em vida, durante o episódio do sábado, 24 de abril, Tancredi revelou um pouco mais sobre sua família e suas opções. Durante um dos desafios do episódio, Alain Sorrenti cantou a música “Sons of the Stars”, escrevendo nos bares: “Sou filho de meu pai e de minhas escolhas. Eu sou filho de minha mãe e suas escolhas. Eu sou o filho da terra e de suas histórias. Eu sou um filho do amor e da minha guerra. Sou um filho da chuva e das decepções. Eu sou o filho do verão e das discotecas. Eu sou o filho da raiva e das minhas decisões».

As duas primeiras frases se chocam em particular com Maria de Felipe, que as enfatiza, embora não queira falar do pai ou da mãe de Tancredi: “Reparei na parte em que ela diz: ‘Sou filho do meu pai e da minha escolhas, eu sou filho da minha mãe e das escolhas dele. ‘ Me dei conta, você se preocupa com essas barras? Não quero perguntar nada sobre sua mãe ou seu pai. Só queria saber se você se preocupa com essas barras por esse motivo. Você percebe a diferença. É importante decidir escrever. ” Tancredi prefere não comentar.

Mas por que esse foco? Tancredi é filho de Alberto Canto Ragnoldi, nome famoso na alta costura italiana. Na verdade, ele é o diretor criativo da Maison Giorgio Armani.

Última atualização: domingo, 25 de abril de 2021, 08:54



