Conselhos recentes do Ministério das Relações Exteriores em viagens à França, Espanha, Portugal, Itália, Grécia e Dubai

Já se passaram quase duas semanas desde que a fechadura foi removida e lojas, hotéis, restaurantes, academias e outros conseguiram reabrir.

Agora que estamos acostumados a desfrutar de mais liberdade, muitos de nós estão pensando em viajar para o exterior.

Muitos tiveram que cancelar suas férias em 2020 devido à pandemia, portanto, deixar o verão de 2021 é muito emocionante.

No entanto, não ficou claro se o avião partiria neste verão.

Por enquanto, viajar é ilegal, mas por motivos básicos como o trabalho.

Há sugestões de que o governo reserve o dia 17 de maio para a retomada dos feriados estrangeiros, Informe Hertzlive.

Os planos para permitir a viagem dependem de muitos fatores, incluindo as taxas de infecção em casa e no continente.

Os países serão classificados no sistema de sinal óptico de acordo com seu grau de segurança.

A lista de cores fornecida para cada país determinará as regras que se aplicam a viagens para lá.

Isso significa que os locais onde diferentes restrições de viagem são impostas em cada local serão marcados em vermelho, âmbar ou verde.

A lista de destinos de verão populares no Reino Unido ainda não foi divulgada, mas é esperada para o início de maio.

Contudo Liberdade Destinos europeus populares, como Islândia, Gibraltar, Malta e Portugal, devem estar na lista verde.

No entanto, há um quadro desolador se formando no continente, com muitas das principais cidades enfrentando novos bloqueios para evitar a propagação do vírus.

De acordo com o Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) para os destinos de férias mais populares, as regras de viagem mais recentes estão aqui:

França



O FCDO desaconselha todas as viagens, exceto viagens essenciais, com base na avaliação de risco Covit-19 atual.

Em 11 de março, o governo francês anunciou que não precisava justificar um motivo importante para entrar na França, pois suspendeu as restrições de viagens na Grã-Bretanha.

No entanto, ainda existem requisitos para entrar no país.

Todos os passageiros do Reino Unido, incluindo crianças com mais de 11 anos de idade, devem ter um resultado negativo no teste Covit-19 (apenas PCR) dentro de 72 horas antes da partida. Serão necessários sete dias de auto-isolamento antes de outro teste de PCR

Além disso, aqueles do Reino Unido precisarão preencher um formulário de Relatório de Conformidade (Declaração de Honra) que se autocertificará de que não apresentam sintomas associados ao Coronavírus e não foram vinculados a casos previamente confirmados. quinze dias.

As visitas do Reino Unido a países não europeus nos últimos 14 dias estão sujeitas a requisitos para mostrar um bom motivo. Você deve verificar nossas dicas do Govt-19 sobre coisas para manter em mente e se preparar para ficar ao ar livre por mais tempo do que o esperado.

Veja abaixo as regras mais recentes do Coronavirus:

Espanha



O FCDO desaconselha fazer todas as viagens essenciais para a Espanha, com exceção das Ilhas Canárias, incluindo as Ilhas Baleares.

No final de outubro de 2020, o governo espanhol declarou estado de emergência em todo o país, impondo restrições de movimento e toques de recolher. Se você está planejando viajar para a Espanha, aprenda o que você precisa saber sobre o Coronavírus na seção Coronavírus. Quem é o.

Se você planeja viajar para a Espanha, consulte a seção “Requisitos de entrada” para obter informações atualizadas sobre os requisitos e restrições de entrada. Você pode assistir Quem é o.

Cidadãos e residentes legais da União Europeia, dos países Schengen, Andorra, Mônaco, Vaticano (Santa Sé) e San Marino, bem como residentes legais e aqueles que o possam comprovar com os documentos exigidos para entrar na Espanha, podem entrar em vigor restrições a viajar.

Portugal



A FCDO desaconselha a realização de todas as excursões, exceto as essenciais, na Região Autónoma dos Açores.

Se vier de Portugal para o Reino Unido (incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores), deve isolar a sua visita, a menos que tenha uma isenção válida.

Um teste SARS / Covid-19 RT-PCR negativo deve ser demonstrado dentro de 72 horas antes da partida (não é necessário para 2 ou mais crianças).

Sua aeronave pode ter o embarque negado se você não puder fornecer evidências de RT-PCR negativo no momento do check-in. Verifique com a companhia aérea antes de voar.

Itália





O FCDO desaconselha fazer todas as excursões, exceto as essenciais, em toda a Itália.

De 7 a 30 de abril, a entrada do Reino Unido na Itália não está mais limitada a residentes italianos e pessoas necessitadas.

No entanto, as medidas COVID-19 continuam a ser aplicáveis.

Se você deseja voar, deve fornecer à aeronave tecido molecular Covit-19 negativo ou um teste rápido de antígeno que leva no máximo 48 horas para entrar na Itália.

Independentemente do seu itinerário, ao chegar na Itália vindo do Reino Unido, você deve notificar as autoridades de saúde locais e isolar-se por um período de cinco dias.

Ao final do período de autoisolamento de cinco dias, deve ser realizado um teste molecular ou antigênico, além do preenchimento de um formulário de autocertificação. Quem é o.

Grécia



O FCDO desaconselha fazer todas as viagens, exceto as essenciais, para a Grécia com base na avaliação de risco Covit-19 atual.

A FCDO desaconselha viagens para as ilhas de Rodes, Kos, Jacinthos, Corbo e Creta.

Os cidadãos do Reino Unido podem entrar na Grécia se forem residentes permanentes do Reino Unido, Grécia ou outro país da UE / EFTA ou de um dos seguintes países: Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia, Ruanda, Cingapura, Árabe Emirados, Federação Russa e Israel.

Se você é um cidadão britânico residente em outro país não mencionado acima, sua entrada na Grécia será recusada devido a medidas tomadas pelas autoridades gregas para combater a propagação do Govt-19.

Todos os visitantes da Grécia devem apresentar um teste negativo para o teste Covit-19 PCR, que foi obtido 72 horas após a sua chegada à Grécia.

Qualquer pessoa do Reino Unido que entrar na Grécia fará um teste rápido Kovit-19.

Se o resultado do teste for negativo, aqueles no Reino Unido são atualmente obrigados a isolar-se por sete dias. Em caso de resultado positivo do teste, os passageiros devem permanecer em confinamento solitário por pelo menos 14 dias. Em ambos, os passageiros devem passar por mais testes de reação em cadeia da polimerase ao final do período de isolamento.

Os Emirados Árabes Unidos



O FCDO desaconselha viajar pelos Emirados Árabes Unidos, exceto para viagens essenciais com base na avaliação de risco Covit-19 atual.

As autoridades de Dubai emitiram vistos para visitantes e turistas a partir de 6 de julho de 2020.

As autoridades de Abu Dhabi emitiram vistos para turistas e visitantes desde 24 de dezembro de 2020.

Todos os turistas, visitantes e residentes que chegam do Reino Unido, Dubai ou Abu Dhabi devem passar por um teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) negativo emitido pelo Govt-19, que leva no máximo 72 horas antes da partida e deve ser certificado no momento do inspeção – em.

Os passageiros que chegarem a Abu Dhabi devem passar pelo teste de PCR Govt-19. Os viajantes que chegam a Dubai podem precisar passar por testes adicionais de PCR Govt-19 e isolar os resultados dos testes PCR Govt-19.

Veja outros termos Quem é o.