Em Locorotondo a quinta edição do VIVA! 2021 Festival com “Intervallo”, performances, palestras e eventos especiais de 5 a 8 de agosto de 2021

Tema da quinta edição do VIVA! O festival 2021 é o “INTERVALLO”, uma ideia que alia a atitude vanguardista do VIVA! e a necessidade fundamental de redesenhar experiências e percepções do atual momento cultural internacional.

Vida longa a! O festival celebra a santidade da pose, uma glorificação do pensamento meridiano realizada com cuidado e paixão.

De 5 a 8 de agosto (e de 1 a 8 de agosto, considerando datas adicionais do VIVA!) Valle d’Itria se torna um lugar de convivência criativo para experimentar shows, palestras e eventos especiais uma vez com sua comunidade incrível.

Liderando a comunidade nos eventos de 2021 estarão mais uma vez as linguagens do contemporâneo rejeitadas por vozes e visões, uma intersecção coerente de analógico e digital destinada à transmissão ao vivo em todo o mundo e na existência.

Assim, as paisagens e maravilhas arquitetônicas do Vale de Itria são os protagonistas desta mistura artística única, incluindo os telhados do centro histórico de Lokorotondo (Le Commerce), a elegante ruralidade de Masseria Aprile e a magnífica Cala Masciola imersa na luz do amanhecer . .

Quatro dias de shows, DJs, performances e palestras sobre música contemporânea e seus aspectos multidisciplinares. O programa do festival será em breve complementado por um novo anúncio da grande inauguração apresentado pela Audi e novas surpresas.

Vida longa a! O festival nasceu da colaboração entre Apulian Turné e a associação Xplosiva, que organiza o Festival C2C em Torino, uma relação marcada pela contaminação criativa através da qual renova também a colaboração com a Audi, parceira oficial desde a primeira edição.

o artista

Em ordem de aparecimento

Nodia – sala da caldeira

BNKR44

LNDFK

NU GENEA DJ + CONJUNTO DE TECLAS (NEAPOLITAN-MIDDLE EASTERN SPECIAL)

STRAATI LIVE A / V ZIPPO, GIOVANNI ANGELINI, FAX

Show solo de Bombino com Adriano Veterbini

John Talbot

Beatrice Delon

E mais a ser anunciado em breve

Sempre equilibrado entre a vanguarda e o pop novo, 2021 para VIVA representa mais um impulso ao lado das vozes trans-globais, uma abertura para vozes internacionais e outras, como no caso de Nídia, uma produtora e DJ afro-portuguesa de renome mundial que vive no Vale da Amoreira, a sul do rio Tejo em frente a Lisboa. Na lista de discos e no grupo artístico Príncipe Discos – identificado pela Pitchfork como “uma das editoras de dança mais emocionantes do planeta – desempenhou um papel crucial na transferência da sua ideia de estética para a dança alternativa e em particular para o género kuduro. Além de suas publicações curtas e longas, Nydia também teve sucesso em colaborar com sucesso no show The Honey Colony no Southbank Centre de Londres ao lado de Bonnie Bannan, Kelsey Lo, Lavonda, Terza e Mika Levy. Ela se apresentou em festivais como o Sónar Barcelona, Red Bull Music Festival em São Paulo e MoMA PS1 Warm Up e Just Jam at Barbican em Londres e WWWβ em Tóquio. O show da Nídia será transmitido mundialmente no Boiler Room, uma plataforma online com sede em Londres com mais de 1.200.000 seguidores apenas no Instagram, para uma parceria que retorna por ocasião do show de Cummerse of Locorotondo após A experiência emocionante das edições de 2017 e 2018.

Nu Genea é, em vez disso, o projeto de arte de músicos / djs em Nápoles – mas com base em Berlim – Massimo di Lina e Lucio Aquilina. A inspiração para o seu percurso artístico vem de uma investigação histórica sobre a música de dança desde os seus primórdios: seguindo os caminhos musicais do mundo, Nu Genea procurou ouvir os ecos sonoros que, ao longo dos séculos, tocaram as costas de Nápoles, sua cidade de origem e uma fonte inesgotável de sensibilidade cultural. Sua pesquisa meticulosa leva a explorar territórios desconhecidos, encontrar música do passado e dos lugares mais remotos do planeta, para articulá-la em uma equação original fantástica que é totalmente permeada com disco, funk, eletrônico, dub, folk e muito mais. A dupla relatou recentemente uma mudança de nome para passar de No Guinea para No Guinea, depois de muito pensar sobre a desigualdade e a falta de diversidade racial e cultural, não apenas na indústria da música, mas em muitas áreas da sociedade. Nu Genea está entre os fatos musicais mais apreciados e inovadores dos últimos anos, não só na Itália, mas também no resto do mundo: da França à Austrália, da Alemanha ao Brasil. O “Especial Napolitano do Oriente Médio”, que acontecerá no dia 6 de agosto, é um evento especial produzido especialmente para o VIVA! E dedicado aos sons do Mediterrâneo e do Oriente Médio.

Caph, Piccolo, Faster, Fares, Erin, JxN e gheray0 são membros do BNKR44, um grupo florentino dedicado à arte em todas as suas formas. O grupo está atualmente na lista e no rótulo da Bomba Dischi, uma das empresas italianas que melhor interpretou o novo impulso independente nacional, lançando artistas como Calcutta, Franco126 e Carl Brave. Exploradores dos mais diversos sons contemporâneos, BNKR44 apresentam em suas canções os traços estilísticos distintos de cada um.

LNDFK é produtora e compositora, filha de duas culturas diferentes, uma mãe italiana e um pai árabe que cresceu em Nápoles. Sua música é influenciada por jazz, neo-soul e hip-hop, todos filtrados por sua riqueza de experiência e sensibilidade. Sua música foi apoiada por muitas estações de rádio internacionais (BBC, Worldwide FM, NTS) e atingiu mais de um milhão de ouvintes em plataformas digitais. Acompanhada de sua orquestra, ela colecionou várias datas por toda a Itália, dividindo o palco, entre outras coisas, com Kamassi Washington e MNDSGN. Atualmente ela está trabalhando em seu primeiro LP, Fall 2021, para o selo de Nova York Bastard Jazz, e licenciado na Itália por La Tempesta.

Entre os nomes mais famosos desta edição, John Talbot ocupa uma posição única no panorama eletrônico atual. Sua abordagem de mente aberta para criar, colecionar e tocar música permite que ele se sinta tão confortável no palco principal de um grande festival de verão quanto em um pequeno clube local, ganhando seguidores tanto de fãs regulares quanto de conhecedores exigentes. Sua necessidade de descoberta também determina sua busca incansável pela música, tornando-o um dos raros DJs que podem facilmente comparar eficácia, risco e revelação. Suas coleções foram exibidas na Sónar, na Pickle Factory e na Kelvingrove Art Gallery & Museum em Glasgow. Além de tocar música, seus esforços criativos continuaram a se expandir, participando de festivais como o Primavera Sound ou Nuits Sonores e trazendo noites de seu selo Hivern Discs para clubes por toda a Europa.

Existem fios que captam voz e simpatia e, ao mesmo tempo, têm o poder de conectar emocionalmente diferentes continentes. As guitarras Pompino e Adriano Veterbini também possuem uma habilidade xamânica, recreativa e hipnótica, capaz de transportar o ouvinte entre a poeira do deserto, em determinado momento. O som é quente, arenoso e sensual, o público é cercado por uma atmosfera mágica e inquietante. Show magnético e empoeirado, uma oportunidade sem precedentes de ver dois dos guitarristas mais inspiradores e sanguinários atualmente trabalhando no planeta. Bombino é a estrela mais brilhante do blues do deserto, cantando na língua tuaregue, Tamashek, e há muito tempo conquistou o público italiano. Adriano Viterbini é guitarrista e fundador de I Hate My Village e Bud Spencer Blues Explosion, autor de dois álbuns solo (Goldfoil de 2013 e Film O Sound de 2015), um homem conceituado em estúdio e vida, desejado graças à sua força e Personalidade multifacetada de Artistas como Rokia Traorè, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazze e Nic Cester.

Beatrice Delon é, em vez disso, uma artista e musicista de Londres, explorando o espaço limitado entre a house music e a música experimental. Seu álbum “Workaround”, de 2020, foi considerado o melhor recorde do ano pela prestigiosa revista Wire e recebeu as notas máximas do The Guardian, que se referiu a ele como um “futuro manifesto pop mundial”. Ele produziu músicas para Hessle Audio, The Trilogy Tapes, Boomkat Editions, PAN e Where To Now? e Timedance e trabalhou com muitos produtores e músicos, incluindo Kassem Mosse, Laurel Halo, Call Super e Lucy Railton. Com uma importante formação em artes visuais, atuou em comissões de som e música na Lisson Gallery, Somerset House, Outlands Network, Études Paris, Southbank Centre, Macval Paris, ICA London. Seus shows recentes incluem wwwX Tokyo, MUTEK Argentina, Barbican Center (apoiando Tim Hecker), Strelka Moscow e Masåfåt Cairo.

—————————————————————

o programa

Quinta-feira, 5 de agosto – Comércio, Lokorotondo

Streaming em todo o mundo

A grande inauguração apresentada pela Audi أو

Nodia – sala da caldeira

E mais a ser anunciado em breve

Sexta-feira, 6 de agosto – Masseria abril, Lokorotondo

Ingresso 11,5 EUR

NU GENEA DJ + CONJUNTO DE TECLAS (NEAPOLITAN-MIDDLE EASTERN SPECIAL)

LNDFK

BNKR44

Sábado, 7 de agosto – Masseria abril, Lokorotondo

Ingresso 11,5 EUR

John Talbot

Show solo de Bombino com Adriano Veterbini

STRAATI LIVE A / V ZIPPO, GIOVANNI ANGELINI, FAX

Domingo, 8 de agosto – Cala Massiola, Savellitre di Fasano

Entrada gratuita para reservas até que a capacidade seja utilizada

Café da manhã extraordinário da Lavazza

Beatrice Delon

& Mais

Muito vivo! 2021

Extra Viva! Faz parte do VIVA! Festival que trata do conceito e rejeição da inovação em temas diversos daqueles intimamente relacionados ao mundo da música. O Extra é um formato de encontros, palestras e discussões que visa criar elos entre diferentes temas que olham para o futuro como oportunidade de construção de um mundo mais sustentável e participativo. Extra é a história de coisas que mudam. Extra Viva! 2021 patrocinado por Christian Rocca.

Domingo, 1º de agosto H19 – DOCKS101 VIA NARDELLI 101, LOCOROTONDO

OXIGÊNIO, para voltar a respirar

“Tenho a impressão de que em um mundo pré-pandêmico havia a promessa de um futuro minimizado e esse deslizamento de terra vai embaralhar as cartas, abrindo novas lacunas e grandes esperanças para as gerações mais jovens. Não sabemos o que vai acontecer, mas será interessante assistir. ”

Desde março do ano passado, Paolo Giordano, com uma série de intervenções públicas, tem sido o analista mais vivo do que nos acontecia, afirmando em palavras simples e precisas como não podemos mais nos considerar entidades isoladas, mas como parte de uma sistema global que nos obriga a levar em consideração a presença de outras pessoas em nossas escolhas individuais.

Paolo Giordano é escritor, vencedor do Prêmio Strega de 2008 e colunista do Corriere della Sera. Seu ensaio “Nel contagio” contém uma série de reflexões sobre nosso tempo e futuro.

Em entrevista a Paolo Giordano: a jornalista Simonetta Sciandivasci; Christian Rocca, Diretor da Linkiesta

Segunda-feira, 2 de agosto H19 – DOCKS101 VIA NARDELLI 101, LOCOROTONDO

nova nova imprensa

Novos formatos, modelos de negócios, boletins informativos, podcasts, plataformas sociais e métodos de uso cada vez mais individualizados. Como a informação e o entretenimento (nós) estão mudando.

Giuseppe de Bellis, jornalista, diretor da Sky TG24 e diretor administrativo da Undici.

Em conversa com Giuseppe de Bellis: a jornalista Simonetta Chiandivashi; Christian Rocca, Diretor da Linkiesta

Terça-feira, 3 de agosto H19 – DOCKS101 via NARDELLI 101, LOCOROTONDO

Conto do mundo, aqui fora

Marielissa Palumbo, jornalista, editora-chefe adjunta do conselho editorial estrangeiro do Corriere della Sera, lida especificamente com os Estados Unidos;

Paola Pedusi, jornalista e subdiretora do diário Il Foglio, escreve sobre política e cultura internacional, especialmente americana, inglesa e europeia;

Cecilia Sala, jornalista (Il Foglio, Vanity Fair, Will), co-autora com Chiara Lalli do podcast “Polvere”.