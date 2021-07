Lindas prévias, Una Vita, valente e linda hoje 5 de julho

Preludes and Plots Beautiful, Life and Mr. Wrong Today, 5 de julho de 2021: Brock dispensa Bell; Bilita desaprova a nova empregada; Cesur se apaixona instantaneamente.

Jamil: Previsão 5 de julho de 2021

Brock e solitário. bem ali Logan Eu fui humilhada na frente de toda família Forester Dar rainha mostrar cume O beijo entre sua esposa e projeto de lei. O marido dela fugiu com ele para Las Vegas Shona, sua filha Katie Ele não fala mais com ela, enfim, ninguém quer que ela tenha mais nada a ver com ela …

Ma la Logan Ela não desistiu e ainda estava tentando rastrear Ridge, embora ela não parecesse ser capaz. A traição com Spencer é imperdoável. O único que não se arrepende é verdadeiramente projeto de lei quem gostaria de revisar Brock. Mas a mulher o recusa e quer evitar novos escândalos.

One Life: Predictions 5 de julho de 2021

Jose Tentando recuperar o tempo perdido com julho. Um relacionamento que se constrói lentamente, lentamente graças o amor, Fico feliz por ter um meio-irmão. A única pessoa que ainda não sabe a verdade é BELITA. Ma la do campo Ele entendeu que havia uma forte ligação entre José e Julio e queria saber de onde ela vinha.

Enquanto isso, Giulio sugere um Jose Uma conhecida como empregada doméstica Alodia. Mas antes que você possa preencher a vaga em casa Dominguez A menina vai ter que vencer a opinião BELITA Quem se mostrará tão cético …

“VidaVai ao ar na Canale 5 durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 14.10 às 14.45. A série de TV espanhola foi criada por Aurora Guerra, a mesma criadora de “O Segredo”.

Corajoso e bonito: previsões para 5 de julho de 2021

o cara Irá visitar Alamdaroglu Ele é o herói da nova série de TV Canale 5. O menino decide viajar para uma cidade perto de Istambul para se vingar de Tashin Korludag. Sissur quer recuperar as terras que Tachin tirou de seu pai. Mas assim que chegar à cidade, ele fará um gesto heróico e salvará a vida de uma garota que estava prestes a cair em um barranco …

entre corajoso e Sohan É amor à primeira vista. É uma pena que ela está noiva e acima de tudo ela está lá estátuas do mal. Como vai continuar seu caso de amor com as duas famílias rivais?

valente e bonito com o protagonista Kivanc TatlitugTransmite de segunda a sexta às 14.45 dias Canal 5