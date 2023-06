L’Eredità, desta edição em homenagem ao triunfo de Michela

Longe de infeliz 13 de junho este de o legadoQue segue comemorando poucos dias depois da última vitória que veio pelas mãos da personal trainer Silvia. Desta vez foi a sorte de outro campeão, que conseguiu se destacar neste show tão concorrido. em volta Michaela. Certamente não foi fácil chegar à guilhotina, mas passo a passo o competidor de Peia alcançou a meta almejada. Mas quanto ela ganhou? Antes de revelá-lo, informamos que houve uma espécie de homenagem, acompanhada de palavras tocantes de Flavio Insinna que tiveram sabor de despedida.

L’Eredità, episódio de 13 de junho: Flavio Insinna e homenagem a esta edição

Seis competidores tentaram desafiar Michela. O protagonista Adriano, conhecido por retornar ao programa após alguns anos de ausência, Fabio de Arenzano, Francesco, Brigitta de Sant’Olcese na província de Gênova, Fabio B. e, finalmente, Annalisa de Pomezia. Os jogos voavam num piscar de olhos e diversão não faltava. Desta vez estiveram presentes os dois professores, Andrea Cirelli E Samira Lowe, com suas danças e empatia que sempre contribuíram para que o game show brilhasse como nunca. Mas a entrada deles foi nada menos que emocionante!

Foi uma espécie de homenagem ao ano que acaba de terminar, que terminará em poucos dias (domingo, 18 de junho, para ser mais exato). Em vez dos mestres se apresentarem ao vivo, a produção optou por transmitir um conjunto de danças para esta edição. Flávio Incina Comentou com palavras sentimentais que tinham sabor de despedida. “O valor da memória e da recordação. Obrigado a Samira, Andrea, pelas equipes. Mas é verdade, porque tem sido uma jornada incrível com você“.

Quanto Michela ganhou no L’Eredità no episódio de 13 de junho de 2023?

Depois de Triello e Stoccata, Michela agarrou o passe para guilhotina. Começando com o jackpot inicial de € 160.000, o competidor desceu para 20.000 euros em ouro. “França – constelação – nadar – flipper – pular” Essas cinco palavras levaram Michela na direção certa, e ele “Golfinho“.

Dauphine da França, a constelação Delphinus (chamada Delphinus), nada com o golfinho, o golfinho da conhecida série de TV Flipper, o salto do golfinho. A princípio, a heroína teve um pouco de certeza da escolha feita, então, quando Flavio Insinna lhe deu a feliz notícia, ela não conteve a emoção. Um brinde com os professores do L’Eredità é obrigatório. Esta pode ser a última vitória da temporada? A partir da próxima segunda-feira, a reação em cadeia será lançada, com muitas novidades.