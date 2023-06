Para onde viajar este ano – The Parallel Vision

Férias de verão 2023: para onde viajar este ano. destinos

Já estamos muito perto das férias de verão de 2023. Maldivas, Formentera ou Lampedusa? Palma de Maiorca, Mykonos ou Bali?

Ou talvez para uma pessoa férias de verão Você prefere as Ilhas Canárias ou o antigo Sharm el-Sheikh?

Os ingressos estão disponíveis em voos do Google E último minuto Já são raros, então é melhor correr e reservar Bangalô Linda em Kefalonia.

ou um pacote completo Alpitours Com os destinos de verão mais procurados para 2023, ricos em ofertas artísticas e culturais.

de qualquer maneira seu férias de verão É sagrado.

Talvez não seja como um pedaço Miley Cyrus “Férias de verão sem fim“Mas definitivamente nas férias de verão de 2023.”Onde iré a pergunta da Rainha na cabeça de todos.

Do nosso jeitinho colimado Sugerimos-lhe alguns locais de interesse e algumas praias particularmente atrativas para desfrutar ao máximo das suas férias.

Mas não só.

E é você solteiroEm casal ou em família, esperamos acalmar um pouco os vossos pensamentos com as nossas propostas para umas férias de verão no mar ou no cimo da serra.

Férias de verão 2023, para onde ir. Nossas propostas

Menorca (Espanha)

Menorca é uma das Ilhas Baleares da Espanha.

É um popular destino turístico de verão devido às suas belas praias, águas claras e paisagens deslumbrantes.

Algumas de suas praias mais populares incluem:

Calla Macarella

Kala Mitjana

Cala en Torqueta

filho de bo

Estes oferecem areias brancas e águas azul-turquesa cercadas por falésias e vegetação exuberante.

Aqui pode praticar desportos aquáticos, caminhar pelos caminhos costeiros e explorar as pitorescas aldeias do interior.

A gastronomia local é também conhecida pelos seus pratos de peixe fresco e queijos típicos.

Na ilha você também encontrará um arquivo Parque Natural da Albufeira de GrauÉ uma reserva da biosferaUNESCOUm lugar ideal para os amantes da natureza com lagoas, praias remotas, dunas e uma variedade de flora e fauna.

Além da capital, Mahon, em Menorca, vale a pena visitar Ciutadella, uma charmosa cidade histórica com estreitas ruas medievais, uma magnífica catedral e edifícios antigos.

Também se sabe sobre a Festa do Pastor”,Festa de Santa Joanaque aconteceu em junho.

Finalmente, Menorca também é famosa por Cova Den ZoroyCave Club Bar localizado ao longo da costa.

A gruta está escavada na falésia e oferece uma vista panorâmica sobre o mar. À noite torna-se um ponto de encontro para desfrutar de música e bebidas com uma vista deslumbrante.

Alentejo (Portugal)

O Alentejo é uma região localizada no centro-sul de Portugal.

É conhecida pela sua paisagem rural, cultura tradicional, arquitetura histórica e rica produção de vinho.

Évora é a principal cidade do Alentejo e um importante Património Mundial daUNESCO.

É famosa por seu centro histórico bem preservado, muralhas medievais e antigo templo romano (Templo de Diana).

Monsaars, em vez disso, está localizada em uma colina panorâmica perto da fronteira com a Espanha.

Esta pitoresca vila fortificada tem ruas de paralelepípedos, muralhas medievais e vistas deslumbrantes sobre a paisagem circundante e o rio Guadiana.

A propósito, é Parque Natural do Guadiana Ele corre ao longo do rio e oferece um ambiente natural protegido com uma rica variedade de flora e fauna.

Um lugar ideal para caminhadas, observação de pássaros e desfrutar da paz da natureza.

Em primeiro plano beber comidaNo Alentejo existem muitas adegas e vinhas onde pode provar bons vinhos como o famoso vinho branco Vinho Verde.

A gastronomia alentejana é rica e deliciosa. Os pratos típicos incluem:

Cozido a Alentejana (um prato de carne e legumes)

A Sopa de Tomate (sopa de tomate)

Enzopado de Borrego (ensopado de borrego)

O famoso pão tradicional Pão Alentejano

a montanha negra

Montenegro é um pequeno país localizado nos Bálcãs, conhecido por sua beleza natural, paisagens deslumbrantes e cidades históricas.

Aqui poderá desfrutar, por exemplo, de um programa Baía de KotorCercado por montanhas imponentes, oferece uma mistura de paisagens marítimas, antigas vilas de pescadores e cidades medievais como Kotor, Brest e Tivat.

então lá Parque Nacional de DurmitorUm verdadeiro paraíso para os amantes da natureza.

É famosa por suas montanhas majestosas, lagos cristalinos e vales profundos.

O destaque do parque é o deslumbrante Desfiladeiro do Rio Taraconhecido como Great Canyon Gorge na Europa.

Por outro lado, Budva é uma das cidades costeiras mais famosas de Montenegro, com um belo centro histórico cercado por muralhas medievais.

Estes últimos estão repletos de ruas de paralelepípedos, igrejas antigas e cafés e restaurantes ao ar livre. Além de uma animada vida noturna.

Está localizado em Montenegro Sveti Stefanuma pequena ilha rochosa que hoje abriga um hotel de luxo spasmas também pode ser visitado por visitantes externos.

Aqui você pode passear por suas ruas estreitas de paralelepípedos e desfrutar das belas praias circundantes.

Finalmente você pode visitar Parque Nacional Lovecen É caracterizada por montanhas altas, florestas densas e paisagens deslumbrantes.

e ele Parque Nacional do Lago Skadarum parque compartilhado com a Albânia que inclui o maior lago dos Bálcãs.

Senhora Campiglio

Amplamente conhecida por suas belas paisagens montanhosas, Madonna di Campiglio possui pistas de esqui de classe mundial no inverno.

Muitas atividades ao ar livre para fazer, incluindo caminhadas pelas trilhas e caminhadas nas montanhas Bradalago ou nos bancos Lago Backbone.

Também legal Nardis Fallso Parque Natural Adamilo Brenta escalar, bicicletas de montanha E remo e a rua do silêncio.

Este caminho panorâmico oferece uma caminhada tranquila pela Floresta Campiglio, com vistas deslumbrantes das montanhas circundantes.

Paros (Grécia)

Paros (ou Paros) é uma ilha localizada no Mar Egeu e faz parte do arquipélago das Cíclades, na Grécia.

Paros é famosa por sua beleza natural, praias deslumbrantes e arquitetura tradicional de suas cidades e vilas.

As praias de Paros são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas, como as praias de Kolympithres, Santa Maria, Golden Beach e Livadia.

As praias também oferecem uma variedade de esportes aquáticos, como windsurf e a kitesurf.

A ilha também é conhecida por seu animado centro noturno com inúmeros bares, restaurantes e clubes que oferecem entretenimento até altas horas da madrugada.

Belezas naturais, belas praias, história e cultura fascinantes fazem desta ilha um ótimo destino Zoomerfacante 2023 See More Não esqueça.

(© visão paralela ⚭ _Paolo Gresta) See More