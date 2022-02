Copa da África 2021, Egito – Queiroz não fala na conferência: multa de US$ 100.000 para a Associação Egípcia de Futebol

Más notícias, pelo menos financeiramente, paraEgito Às vésperas da partida muito delicada contra Camarões. De fato, o juiz esportivo impôs uma multa de 100 mil dólares americanos À Associação Egípcia de Futebol por não cumprir os protocolos. Não, não estamos a falar dos protocolos Covid, mas sim dos protocolos que os vários comissários técnicos devem respeitar. Vamos falar sobre a coletiva de imprensa realizada na véspera e no final da partida. eu Carlos Queiroz Ela não apareceu em uma conferênciaEstádio Ahmadou Ahidjo Yaoundé, na véspera do jogo contra o Marrocos (que depois venceu por 2 a 1 na prorrogação), aqui está a multa da FIFA na hora.

Mas apenas a partir da multa de US $ 100.000 50 mil serão efetivados. Os outros 50.000 estão “suspensos” e começarão se a Keyrouz não respeitar o protocolo CAF novamente. Mas para 50.000 efetivos, a EFA terá tempo 60 dias para pagar A punição.

Mas por que Queiroz não apareceu na coletiva de imprensa antes da partida entre Egito e Marrocos? É relatado extraoficialmente que o treinador português não quis falar com os jornalistas egípcios que criticaram o jogo. faraós. Oficialmente, porém, Queiroz não teve tempo de irEstádio Ahmadou Ahidjo uma Por causa do congestionamento de tráfego em Yaoundé, a capital econômica de Camarões. Com cerca de uma hora de atraso, aliás, Queiroz pediu para dar um passo atrás e voltar para o hotel.

