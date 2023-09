Medo por Uretta Bertie: “Mas para onde ele foi?” | Ninguém acredita ainda

Oretta Berti: Há uma grande preocupação entre seus fãs e todos se perguntam para onde foi a famosa cantora italiana.

Uretta Bertie Ele tinha Grande sucesso Já quando seu caráter ascendeu e ele conseguiu se colocar entre as personalidades representativas da música italiana.

Não só isso: a cantora, E nos últimos anos conseguiu se reinventar Graças a algumas colaborações com cantores da nova geração, sem fechar o profissionalismo, mas abrindo-se ao Novos desafios.

Ela também apareceu na televisão como a personalidade de Oretta Bertie por sua participação em programas como O cantor mascarado e as boas garotasum reality show documental de grande sucesso céu.

No entanto, no último dia 31 de agosto, houve fortes preocupações dos fãs sobre colocação por urita Bertie: A revelação é incrível e muita gente não acredita.

Bert está em turnê

Muitos têm Eu senti a necessidade para comentar Alguém Escolhas de trabalho A estrela que neste verão decidiu fazer um Passeios um pouquinho anormal. particularmente, No dia 31 de agosto esteve em Manfredonia após uma viagem entre diferentes aldeiasOnde você está mostrando para em geral durante Patrocinar festivais e feiras de aldeia.

Jatiyo MNós somos, Moyano, Parano-Tornempart…são apenas alguns dos Objetivos afiliado Passeios Feito por Bertie. “Mas onde você foi?”kisa: Deste calibre eu sou comentários afiliado odiadores, eles querem dizer desvalorização da moeda o Objetivos Por Bertie porque não são arenas ou estádios nas grandes cidades.

Bertie surpreende a todos

Brevemente, O sucesso nacional alcançado novamente não fez Oretta Bertie perder a cabeçaque, com grande humildade E você quer cantar, Ela cantava em festas patrocinador E Exposições por um mês Agosto. marcação 55 anos de carreira terminando em 2021, Bertie b juke-box que explicou seu nascimento em uma entrevista”Hoje, com esse box set, entrego minha vida aos meus fãs. A vida de cada um de nós é um filme. Somos únicos e irrepetíveis. Cada um de nós tem uma vida extraordinária, composta por emoções, Subindo e descendo. Minha vocação é que aprendamos a fazer as riquezas que temos” diz Oretta Berti com tremenda sabedoria “Eu não era ninguém”.

E ainda: “Com o tempo, graças à intuição do grande Giorgio Calabrese, e com um pouco de sorte, graças ao meu talento e dedicação, a vida me recompensou com trabalho e com uma família e um marido excepcionais”. Bertie diz: Hoje, mais do que nunca, percebo a beleza da minha vida, que ainda hoje vivo, na sua natureza extraordinária..