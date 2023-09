Veneza 2023, o novo visual de Ilari Blassi (e todos os demais looks do tapete vermelho) são postos à prova para votação

Não o reconhecemos imediatamente, para ser honesto. Aparecendo no tapete vermelho na quinta noite de Festival de Cinema de Veneza 2023 Ele ficou definitivamente surpreso. Sem mencionar chocante. Sem falar no choque.

E não só porque Ilary Blasey Ela é uma das pessoas mais comentadas, ouvidas, escritas e comentadas dos últimos meses, em grande parte devido à sua separação tumultuada do ex-marido Francesco Totti (e um pouco por causa de seu futuro incerto na TV). Sua aparência ressoou como um raio vindo do nada.

mas também para sua nova imagemFoi oferecido como surpresa aqui, no Lido, para o evento Filmando o Prêmio de Melhor Filme na Itália do ano de 2023o que parece ser uma resposta à crítica indirecta que Bersilvio Berlusconi lhe parece ter dirigido, empenhada num projecto de remodelação do Mediaset mais elegante e menos frívolo, em que os momentos à deriva – e portanto a aparência – dificilmente parecem encontrar um lugar mais folclórico do queIlha Famosa Com matrícula plasie.

E então Ilary abandona as roupas sexy, a maquiagem pesada e as perucas matadoras que apareceram na TV nas últimas temporadas, para adotar um visual de estilista. Dior Quem sabe revelar uma beleza totalmente nova. Ou talvez possamos dizer encontrado. a Vestido preto, bustiêMuito simples, abre em duas dobras largas e ao longo dos tornozelos. Os sapatos pretos também são um pouco mais incomuns que os demais. Maquiagem com água e sabão e cabelos com tons mais quentes e doces. Novíssima Ilary Blasey. Quer provar algo? Como todas as mulheres, você gosta de mudar sua aparência e sua imagem? Poderia ser um truque em apenas uma noite? Veremos. Por enquanto: felicidades!

Mas a surpresa de Ilary Blassie não é a única surpresa no quinto dia de Veneza 2023.

Para acompanhar o novo episódio do encontro agora regular com eu miu Miu Contos Femininos, Aqui chegamos ao lago Emma Corinneanteriormente Lady Diana em a coroa, que posa para o ensaio fotográfico da grife um look curto parecido com o que ela realmente usou, sozinha, na passarela. Privacidade? É basicamente uma cueca enfiada sobre as meias. E não há nada nisso. Esta tendência já se comprovou em pouco tempo. As polêmicas também começaram na época exata. Para nós, porém, Emma é simplesmente especial. E o truque de Miuccia Prada é o sucesso milenar de seu mestre.

tudo parece Da noite do dia cinco de 80º Festival de Cinema de Veneza – E a, naturalmentenosso votos – menos.

Ilary Blasey em Dior

Mas começou O que diabos você está vestindo? edição de celebridade?

voto: 6 1/2

Diana Del Búfalo

Meias medidas o quê?!

voto: 8

Crisia Moretti

As saias continuam.

voto: 6–

Pilar Fogliatti

Um compromisso histórico entre padrões geométricos e florais.

voto: 6

Michaela Ramazzotti

profissional.

voto: 7

Carla Signoris

Quem não pula a pashmina!

voto: 6–

Marco Pucci

Mas não buchi(o).

voto: 7

Cecília Dazy

Quando o designer ficou à beira-mar.

voto: 4

Edwige Fenech

Ela é a nova Carla Fracci.

voto: 6

Martina Stella

De rachaduras e lantejoulas.

voto: 5/6

Matteo Paolello em Dolce & Gabbana

trespassado.

voto: 8

Annabelle Belmondo

Parabéns!

voto: 6—

Daniel Finocchiaro

Smoking quando fica cheio de curvas.

voto: 5

Chantal Ciotto em Gabriele Fiorucci Bucharelli

Mais do que maxi e macro, o que dizer das estampas?

voto: 4

Virgínia Farinelli

ele é um…

voto: 5/6

Niloufar Adati no Atelier Emmy

e dois…

voto: 6-

Cecília Marchesi Marzurate

e três…

voto: 6-

Minhas filhas abençoando

E quatro!

voto: 6-

Alessandra Rebini

bronze.

voto: 6

Marta Lucito

Novo minimalismo.

voto: 6 1/2

Matilde Brandi

Divisões que não conhecem limites.

voto: 3

Rafa Kaliman

Jogo de damas.

voto: 5 1/2

Enzo Michio

elegância.

voto: 7

Cristina Musacchio

Meça antes de assar com um fio de azeite.

voto: 5

Antônia Delati

cair na rede.

voto: 6-

Vicky Kaya

E juro que certamente não estamos menos confusos do que você.

voto: 4

Francesca Bossi em um vestido Versace vintage

Preparar-se.

voto: 6

Adriana Lima

Planetário à Noite (Esse Cabelo…)

voto: 6

Christina Baroudi em Creda

Barbie sombreada.

voto: 6

Katrina Moreno

O toureiro canta.

voto: 7

Marisa Paredes

Acho que a certa altura a vontade de se fantasiar desaparece. isso é bom.

voto: 6

Nina Rima

A divisão mais bonita.

voto: 7+

Rosa Bertram

sem exagero.

voto: 8

Júlia Godino

Rendas e bordados, estamos sempre presentes.

voto: 6

Pelayo Diaz em Fendi

Formalidade completa de contar a outra pessoa.

voto: 6+

Maria Zulqader

Há confusão, ainda que em pecado. díficil.

voto: 5/6

Camila Pinzon em Christophe Gilarmé

Não serão grandes novidades. Mas, em geral, não há nada de trágico.

voto: 6 1/2

Magda Swader em Christophe Gillarm

Suportes que parecem cortinas. E cortinas que parecem insetos.

voto: 5 1/2

Frango haxixe

Talvez, sob sua influência, a vestimenta tivesse um significado completamente diferente.

voto: 4

Melita Toscana du Blantyre

Isto é o que significa ser elegante. Olá.

voto: 7

Julia Fore

As almofadas de mamilo e ombreiras são intercambiáveis.

voto: 5

Elsa Jean

“ponto” de luz.

voto: 7

Olivia Ross

salta nos olhos.

voto: 6-

Jean Polo

OK. Mas pelo menos o tamanho.

voto: 4

Cegonha Fiammetta em Bauchi

Você sabe quando dizem “um toque de cor”. ali está ele.

voto: 6

Isabelle Huppert

O que eu posso dizer?

voto: 9

Randy Engerman

Direto de Ontem, hoje e amanhã.

voto: 4

Alice Sabatini

Aposte tudo na carteira.

voto: 6

Emma Corinne

Calcinha ou sem calcinha. Este é o dilema.

voto: 7

Sidney Sweeney

baile de formatura.

voto: 6

Ava DuVernay

Sempre elegante, ela é.

voto: 6 +++

Maggie Gyllenhaal

…e dela também.

voto: 6 1/2

Martina Stella em Elisabetta Franchi

Se os shorts tiverem o comprimento perfeito, suspeito que não seja o caso.

voto: 5 1/2

Matteo Paolello em Dolce & Gabbana

Não existe método para…

voto: 7

Pilar Fogliatti

endurecido.

voto: 7

Edwige Fenech

Com sandálias teria ficado perfeito. Este é aproximadamente o caso.

voto: 6/7

Carla Signoris

Seu talento merece um estilo mais direto.

voto: 6—

Cecília Dazy

Listras brancas e vermelhas. Contanto que eles não usem o encaixe …

voto: 5 1/2

Marco Pucci em Ballantine

Muitas ideias. Mas por que tudo isso junto?

voto: 5

Olivia Ross

Calça preta (uma corrida leve) e uma camisa branca (uma corrida uniforme) mais batom vermelho: uma combinação inafundável.

voto: 6 1/2

Maria Rosa

Saia Nene e mini sutiã. Grande sorriso.

voto: 6-

Lobo Rubi

um resumo. Mas também um pouco de abstração.

voto: 5/6