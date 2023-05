Marco Bocchi, a traição está aí para todos verem: e ainda assim ele parecia tão apaixonado

A traição de Marco Bocchi surpreendeu a todos, pareciam um casal unido e confiável. O que vai acontecer?

ela é bonita Marco Puccium ator lindo que chama a atenção com seu olhar magnético, feições mediterrâneas e cores escuras, como um homem moreno bonito.

Amado por papéis como Comissário Nicholas Scalea em uma série de golpes romance criminal E acima de tudo, meu querido vice-comissário Domingos Calcaterra em Esquadrão Antimáfia Mas não só.

Além de atuar em diversas séries e filmes, que vão desde dramas a comédias como também no cômico Desculpe se encontrado! Ao lado de muito bom Paula CortelsiE limitado Ele também tentou dirigir.

Em 2019 vimos ele em ação com a propriedade Nunca chove em Tor Bella Monacaenquanto este ano tente novamente com A caçada.

a doença

Um convidado recente hienas Marco Pucci Ele revelou que estava doente e sua história dramática impressionou os telespectadores que ouviram sua confissão. Em maio de 2018, o ator foi internado com febre alta e foi diagnosticado com ela Meningoencefalite. A doença, no caso dele causada por herpes, atingiu seu cérebro e o deixou sem parte da memória.

Ele explicou: “Hoje não reconheço rostos de amigos, e posso até assistir a um filme seis vezes antes de perceber que realmente o vi. Lembro-me de tão poucas anedotas da minha infância que meus amigos me chamam: “Mas quem? mas onde? mas quando?’ Porque eu repito essas perguntas várias vezes. Vivo com o Google Maps porque não me lembro das ruas das cidades onde cresci.”

A traição de Marco Pucci

vai esquecer Marco Pucci Também a história de traição com sua ex-mulher? O ator agora está casado e feliz com sua colega Laura Chiatti que foi pai de dois filhos, Ennis e PaulAntes de conhecê-la em 2014, ele estava noivo da cantora Emma Brown. E naquela época se falou em traição em duas ocasiões. A primeira, ao ser vista cumprimentando uma amiga, provocou a reação da moça, que exclamou ao Corriere: “Manter a independência da própria vida é saudável: se não, do que estamos falando? Espanta-me observar a rapidez com que passam de te chamar de ‘corno’ ou ‘corn-bis’ para te chamar de traidor se eu pudesse reviver um amigo meu abraçando-o”.

Também no fim do relacionamento se falou em traição novamente ela estava solteira notícias falsas Onde os dois já haviam se separado quando Marco e Laura Chiatti Eles conheceram.