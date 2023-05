WRC/Calendário 2024: Gol de 14 Rodadas | FormulaPassion – Rally

Meta 14 eventos em 2024

Já às vésperas desta temporada, o Extensão WRC Ele projetou um calendário que prevê o número máximo de pessoas 14 datas, foi visto e considerado como uma potencial adição ao Rali da Arábia Saudita. No entanto, o plano de desembarcar no Oriente Médio não foi concretizado em um acordo entre as duas partes, já que o torneio deste ano foi limitado a 13 eventos. Em todo o caso, mesmo depois do espectáculo apresentado pela última jornada do Rali de Portugal, a intenção é chegar a 14 compromissos para Campeonato Mundial 2024 Ela ainda está viva nos andares superiores do torneio, onde teve a oportunidade de confirmar Simon Larkindiretor do WRC, em entrevista ao automobilismo.

A Arábia Saudita está em primeiro lugar

O principal objetivo é relançar as negociações comReino da Arábia Sauditaembora existam outros países que podem acolher o WRC: “Nossa ambição é ter 14 eventos no futuro a médio prazo, e acho que ficaremos muito felizes com isso. Larkin repetiu. Acho que é a melhor solução para as equipes em termos de testes, logística e transporte. Não faz sentido aumentar o número de eventosNão somos como o MotoGP ou a Fórmula 1, que podem fazer isso consecutivamente, não queremos fazer isso. Se tivermos 14 eventos, cada evento tem que ser um capítulo único na história da temporada, e acho que se pudermos fazer um evento no Oriente Médio no próximo ano, que é o plano, acho que ficaríamos muito felizes com o aspecto e a atmosfera de cada evento individual. eu penso isso O que estamos perdendo é um evento estilo deserto“.

O derby americano entre os Estados Unidos e o México

Com exceção da Arábia Saudita, o Estado unido Poderia fazer parte do calendário de 2024, que personificaria o regresso dos Estados Unidos da América ao WRC pela primeira vez desde 1988. No próximo ano, no que diz respeito às nomeações para o continente americano, a presença do Chile já está garantida, mas caso haja um acordo entre a administração do Supremo Campeonato e os organizadores americanos (que pode chegar em setembro), os Estados Unidos substituirão México. Aliás, este último não consta do calendário de 2024, mas o insucesso do regresso dos Estados Unidos abrirá as portas à renovação: Se queremos ir para os Estados Unidos, temos que organizar um evento real acrescentou Larkin. Deve ser mais do que apenas aparecer com carros e fazer um rali. Temos que ter certeza de que temos todos os elementos de entretenimento Ele pode entreter os fãs americanos. Eles são muito diferentes e o agrupamento é algo sobre o qual precisamos educá-los. Por isso, precisamos de mais ensaios de espetáculos, como eles chamam lá, ou ensaios superespeciais, como fazemos no México. Temos que ter certeza de que temos a forma certa, porque a última coisa que queremos é ir para um lugar como os Estados Unidos e fazer um evento que os americanos não gostam. Sabemos que temos muitos fãs apaixonados na América, porque vemos isso em quem assiste ao WRC+ e quem segue nas redes sociais. Levaremos todo o tempo necessário para fazer as coisas direito.”

Os países já anunciaram oficialmente para 2024

Em conclusão, há também uma nomeação Rali da Irlanda do Norteque foi concedido até o final do mês para garantir os £ 3 milhões necessários em financiamento: “Estamos tentando fazer todos os esforços possíveis, e isso inclui participar ativamente das discussões com parceiros comerciais que estamos tendo paralelamente às discussões com o governo.”Larkin concluiu. O que é certo, eu 2024está entrando em uma nova nação comoEstôniaque passará a fazer parte do calendário com os calendários reconfirmados Portugal, Monte Carlo, Grécia, Suécia, Quênia, Europa Central (Alemanha) e Chile. A Finlândia e o Japão também estão próximos da reconfirmação, assim como a Sardenha, enquanto os já mencionados México e Croácia, ambos atualmente sem contrato, permanecem por avaliar.