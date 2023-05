“Segunda temporada cancelada,” o que aconteceu?

Sexy em Cibali, foi dito uma vez. Desta vez é emocionante na Mediaset. A segunda temporada de O Patriarca foi cancelada. Confirmação de despedida da segunda parte da novela Canal Cinque com Cláudio Amendola Ele virá diretamente de um representante, Ranieri Monaco Delapio Quem na novela interpreta Mario Rizzi: “A segunda temporada foi cancelada”, escreveu ele nas redes sociais. “Os meus sinceros agradecimentos a todos os que nos têm acompanhado com paixão e obrigado por todas as palavras gentis dirigidas ao meu trabalho… Tem sido tão cansativo e gratificante trabalhar com uma equipa excecional que tenho conseguido roubar e melhorar! Claudio Amendola de confiança, carrego você no meu coração”, completou o ator.

E respondeu aos fãs que perguntaram por que a segunda temporada foi cancelada dizendo: “Infelizmente, não tenho explicação para essa decisão”, e uma verdadeira revolução estourou para os fãs da série nas redes sociais. De acordo com alguns rumores relatados por Gossip e TV, o motivo do cancelamento pode estar relacionado à estaca. Os dados de audiência obviamente serão bons o suficiente para o horário nobre do Canale Cinque. Daí a decisão de não exibir a segunda temporada.