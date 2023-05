Bale Pd sobre Fábio Fazio

deixe a abreviação Fábio Fazio. No final, todos os nós voltam para casa para vagar, especialmente se a discussão for benéfica. para Campanha de Limpezaem La7, Corrado Formigli defende a tese do decreto búlgaro contra o maestro como está o tempo. Para lhe dar uma mão o deputado do Partido Democrata Deborah Sirakiani e vice-diretor Huffington Post Alessandro De Angelis.

Pobre só batedor Annalisa ChiricoMas ele se defende bem. E lutar. “Talvez você, que conhece Rai melhor do que eu, saiba o que Rai ocupou com a esquerda, você sabe muito bem o que isso significa”, ele se volta para a linha de adivinhação para de Angelis, que também é o autor de outra conversa de domingo de meia hora em Lucia Annunziata em Rai 3. «Annalisa seu Shameless, você tem que me deixar terminar. Você grande sem vergonha! », enfurecido, que acabara de atacar o próximo diretor geral da viale Mazzini Giampaolo Rossi.

Chirico repete: “Eu te digo que não é certo mencionar uma pessoa que não existe.” No entanto, o argumento torna-se quase surreal quando o jornalista aponta um facto incontestável: «O que se atribui a Fazio não é falta de competência, mas falta de pluralismo O que, Corrado, para a televisão pública está inscrito na lei como uma obrigação ». Formigli se irrita: “Vamos Annalisa, o que tem a ver pluralismo, Fazio não fala, ele faz as entrevistas, é um formato diferente, quer entender”. Sirakiani repete para ele: “Mas o que o pluralismo tem a ver com isso?” Agora tudo está mais claro: a esquerda contesta o governo por seu ataque ao pluralismo, mas para defender Fazio afirma que, pelo menos, não era obrigado a ser pluralista. Milagres de um pensamento (Al-Fazi).