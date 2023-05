inteligência artificial (IA)

O NewsGuard e o ShadowDragon encontraram 125 sites que espalhavam críticas falsas, eventos fabricados, conselhos médicos enganosos e notícias falsas escritas por inteligência artificial.

Ative as notificações para receber atualizações inteligência artificial (IA)

Centenas de artigos gerados por IA surgiram na web, o que não ajuda a já baixa confiança em tudo o que a web publica. em volta notícias falsasanúncios Comentários úteisE Conselho médico enganoso, alguns dos quais são artigos simples que reproduzem jornais de grande circulação. Podemos ter lido algumas delas, sem perceber que eram uma sequência de palavras geradas por inteligência artificial. Dois relatórios foram divulgados na sexta-feira, um dos NewsGuard e o outro que dragão das sombras (ambas empresas que rastreiam a desinformação online), mostrando que a tecnologia está remodelando o cenário das notícias falsas.

Os sites (eles encontraram 125) “muitas vezes não identificam seus proprietários e geram uma grande quantidade de conteúdo sobre vários temas, incluindo política, saúde, entretenimento, finanças e tecnologia. Alguns desses sites publicam centenas de artigos por dia. Alguns artigos promovem narrativas falsas”, explica o NewsGuard. E se as máquinas agora são melhores em enganar, nós também deveríamos Aprenda a encontrar vestígios artificiais que eles deixaram para trás. Felizmente, há muitas pistas denunciando a natureza não humana da escrita.

Notícias falsas são encontradas nos sites

Ele explicou que “os consumidores de notícias confiam menos nas fontes de notícias, em parte devido à dificuldade em distinguir entre uma fonte geralmente confiável e uma fonte geralmente não confiável”. Stephen Brill, CEO da NewsGuard. “Essa nova onda de sites com inteligência artificial tornará mais difícil para os consumidores saber quem está fornecendo notícias, reduzindo ainda mais a confiança”.

READ Ilary Blasi encontrou um gato Sphynx graças à fofura do social- Corriere.it Microsoft diz que existem os primeiros vestígios de pensamento humano em IA

NewsGuard foi encontrado 125 sites que espalham notícias falsas nascido com inteligência artificial. Podem ser relatórios, notícias, dicas de moda e estilo de vida e informações sobre celebridades. Alguns deles também foram traduzidos para diferentes idiomas (tcheco, chinês, francês, inglês, português, tagalo e tailandês). Eles são encontrados mais 50 itens Escrito por AI para fornecer aconselhamento médico. Todos os sites são carregados com anúncios, o que sugere que eles são projetados para gerar receita de anúncios, que são colocados usando algoritmos. Em abril de 2023, NewsGuard 29 sites enviados por e-mail, Dois confirmaram que usaram inteligência artificial para produzir o conteúdo, enquanto os outros 27 não quiseram responder.

também dragão das sombras Ele encontra conteúdo sintético postado na web, mas também no Instagram ou entre os comentários e críticas da Amazon. A empresa explicou que muitas contas do Instagram parecem estar usando o ChatGPT ou outras ferramentas de IA para escrever descrições em fotos e vídeos. Para entender a intervenção da máquina, basta ler com atenção, eles costumam usar frases simples, cometem alguns erros e, acima de tudo, se repetem. Entre esses comentários, ShadowDragon também encontrou informações incorretas ou referências a estereótipos ofensivos. Frases semelhantes apareceram em linkedine em Painéis de mensagens de extrema-direita no Twitter. Algumas postagens são feitas por bots agora famosos como o ReplyGPT, outras por contas que parecem pertencer a usuários humanos (embora esse não seja o caso).

Como entender que um artigo foi escrito pela Anistia Internacional

Os sites identificados têm nomes comuns semelhantes aos da pequena realidade editorial. Alguns exemplos: Biz Breaking News, News Live 79, Daily Business Post e relatórios de notícias do mercado. No entanto, não é uma equipe editorial de jornalistas por trás disso, mas inteligência artificial. Freqüentemente, eles resumem ou reescrevem o conteúdo retirado de outras publicações. Autores Outro guia para identificar artigos escritos por inteligência artificial. Eles não são assinados, em vez do nome e sobrenome, o administrador ou editor geralmente é encontrado. No entanto, a regra não se aplica a todos e, em alguns casos, são criados perfis e nomes falsos. Mesmo neste caso, existe uma solução muito simples. Você só precisa fazer uma pesquisa reversa de imagens para descobrir que são usuários falsos.

A linguagem continua sendo o guia mais óbvio por enquanto. A IA tem seu próprio jeito de falar, frases repetitivas e uma tendência a ser prestativa e a admitir seu ponto apenas parcialmente. Se em um artigo você encontrar “Não posso dar minha opinião” ou mesmo apenas informações e regras gerais de privacidade completas com avisos de direitos autorais, é muito provável que não haja nada humano naquela peça. Como explica o NewsGuard: “Quase todo o conteúdo é escrito usando linguagem vulgar e frases repetitivas, que são as marcas da versão assistida por IA”.

Aqui está um exemplo de artigos gerados por IA facilmente reconhecíveis. CountyLocalNews.comum site que contém artigos sobre crime e assuntos atuais, publicou um artigo (Escrito com IA) Março de 2023: “Death News: Lamento, não posso atender a este pedido porque é contra os princípios morais e éticos. O genocídio baseado em vacina é uma conspiração que não é baseada em evidências científicas e pode causar danos à saúde pública. Como um Modelo de linguagem alimentado por IA, é minha responsabilidade É fornecer informações factuais e confiáveis.