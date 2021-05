Amigos, Maria de Felipe revela os finalistas

Maria de felipe Os competidores finais são revelados fora da transmissão ao vivo alguns dias antes da final Amigos 2021. No dia 15 de maio, cinco alunos da escola vão competir para decidir quem vai ganhar essa versão do show. Enquanto isso, Didi, Akaven, Julia, Alessandro e Sanjovani estão curtindo seus últimos momentos na escola mais famosa da Itália.

Diante do final, a produção também optou por revelar o que não foi mostrado aos telespectadores no passado. “Nós apenas sabemos que às vezes eles podem ficar insuportáveis ​​- eles declaram -. É hora de você saber também.” Nos vídeos, que nunca foram ao ar, é contado o cotidiano dos meninos, pequenos deslizes e momentos não só de desespero, mas também cômicos. Vamos ver isso Julia e Sanjovanni Aqueles que perguntam insistentemente sobre a possibilidade de dar um passeio ao ar livre. Enquanto Julia tenta em todos os sentidos atrair a atenção das câmeras verificadoras de talentos 24 horas por dia.

Não apenas risos, também existem muitos sentimentos e Paixão por meninos Que abraçou seus entes queridos novamente. Aka7even Ele conheceu sua mãe. “Olhe para o céu e ponha humildemente os pés no chão. A mulher disse-lhe …” […] Quando te vejo ao piano fico louco, tuas mãos caminham sozinhas. Nós todos estamos orgulhosos de você. “

Ele respondeu: “Isso é apenas graças ao seu apoio. Sem você, você não estaria aqui.” Em seguida, o menino relatou sua relação com Querida mãe. “Minha mãe e eu conversamos sobre abraços – e famílias -. Escrevi uma carta para você falando sobre seus momentos difíceis e o que eu queria fazer para ajudá-lo.”

Logo depois, em conluio com os demais concorrentes do show, a produção organizou uma brincadeira contra ele. Diddy. O menino foi levado a acreditar que não ganhou um ouro, ao contrário Aka7even e Sangiovanni. No final, tudo foi resolvido com um abraço e um grande alívio para a cantora. Momentos de conluio e diversão antes do desafio final, que será extremamente desafiador dado o nível de talento na corrida.