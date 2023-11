Skyscanner, aqui estão os destinos emergentes e tendências de viagens para 2024

paraEle classifica os destinos mais populares e convenientes nas tendências de viagens reveladas pela plataforma líder mundial de comparação de viagens.

O outono é a estação perfeita para Planeje sua próxima viagem. Então, por que não se inspirar no último relatório sobre o tema? Scanner do céua plataforma global de comparação de viagens, acaba de revelar os resultados da sua mais recente pesquisa, “Tendências de viagens 2024: Redefinindo valor através de experiências” O que prevê os desejos dos italianos para o próximo ano em termos de destinos e estilos de férias.

Destinos emergentes

O estudo mostra que quatro dos cinco destinos mais populares estão localizados na Europa. Na melhor classificação do Skyscanner, Paula (Croácia), com um aumento surpreendente nas pesquisas de mais de 466% em relação ao ano passado, Bombaim (+447%) e Colher (+378%) na Macedônia do Norte. Eles seguem Madeira Em Portugal e Genebra na Suíça.

Os destinos mais convenientes para voos

A relação custo-benefício continua sendo um fator chave para os italianos. Aqui estão os três destinos que registraram a maior queda nos preços das passagens aéreas no ano passado: Em primeiro lugar está a Emirates Airlines Abu Dabi Seguido pela Belgradona Sérvia e do albanês Tirana.

Direções de viagem

O relatório também retrata as tendências de viagens mais curiosas. 1 em cada 4 viajantes italianos se inspira em filmes e séries de TV para escolher seu destino de viagem, enquanto até 61% gostaria de visitar um destino visto na tela grande ou pequena. Exemplo? Após o lançamento da 3ª temporada de Emily em Paris na Netflix, o Skyscanner registrou um aumento de 37% nas pesquisas de voos da Itália para Paris em janeiro de 2023 em comparação com o mês anterior.

Culinária local como guia de viagem

Descobrir a culinária local é a atividade preferida de metade dos italianos, enquanto um quarto (24%) planejou uma visita a um determinado restaurante onde desejam comer. Cada vez mais cidades têm restaurantes baratos e de qualidade. osaka, Por exemplo, ocupa o quarto lugar mundial entre as cidades com maior número de estrelas Michelin e não é por acaso que estará entre os 10 destinos mais populares para os viajantes italianos em 2024.

Turismo do sono

O turismo do pijama é uma tendência crescente em um mundo cada vez mais agitado. A pesquisa do Skyscanner mostra que o sono está no topo da lista de desejos dos viajantes italianos (24%), com 37% afirmando que conseguem descansar melhor durante as férias.

Grandes concertos como bússola

Grandes eventos, como concertos, serão uma prioridade máxima para os viajantes: até 46% dos italianos fariam um voo curto para ver o seu artista favorito ao vivo, enquanto 15% dizem que viajariam através das fronteiras para ver o concerto. Veja o momento, percentagem que sobe para 64% para os jovens entre os 18 e os 24 anos.

E se todos os seus desejos se tornassem realidade em uma viagem?

Relaxamento, boa comida, locais repletos de entretenimento e cenários cinematográficos. A MSC Cruzeiros combinou todos estes componentes para produzir a solução perfeita num único cruzeiro: Um cruzeiro relaxante seguindo os passos da Pantera Cor de Rosa, Alain Delon, Gina Lollobrigida e Sean Connery, e experimente especialidades de Valência, Maiorca e Marselha.

Viagem de 7 noites entre Espanha (Valência e Palma de Maiorca) e França (Marselha), com alojamento em Cagliari, Livorno (com voos para Pisa e Florença) e Civitavecchia (para Roma).

o descansar A bordo do MSC Aurea SPA, você tem a garantia de tratamentos de todos os tipos, enquanto inúmeras excursões permitem escolher a solução que melhor se adapta às necessidades do momento.

o Amantes do bom gosto Podem saborear todas as especialidades da cozinha da Sardenha, Toscana e Romana. A Orquestra MSC continua em direção a i Melhores restaurantes em Valênciao berço da paella, um paraíso de tapas, jamon serrano, gambas al ajillo e la videoe. Marselha Em vez disso, é o lar do ratatouille e da bouillabaisse. Enquanto um Palma de Maiorca Os principais são o kokarui recheado com legumes, costela e couve-flor, e os panadis com cordeiro ou porco, com bacon e ervilha; e Sopes Mallorquines, uma sopa que alterna camadas de vegetais e camadas de pão seco.

E para Satisfaça a curiosidade dos fãs de filmes e séries de TV A Orquestra MSC leva os seus hóspedes à descoberta de alguns dos destinos mais evocativos do Mediterrâneo, que serviram de cenário para alguns filmes que se tornaram verdadeiros cultos. Em Marselha”Borsalino“É certamente o título mais emblemático, dirigido por Jacques Duret em 1970, com Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. A partir de 1971 passou a ser”O braço violento da lei(“The French Connection”), ambientado entre Nova York e Marselha, mais uma vez explora ambientes do submundo com Gene Hackman e Roy Scheider.

Entre os filmes famosos cujos eventos acontecem Valência Em vez disso, háA Pantera Cor de Rosa – Um Mistério de Clouseau“(1983); entre aqueles filmados em Maiorca se destaca”Eu antes de ti” de 2016, baseado no livro homônimo de Jojo Moyes, mas também Cloud Atlas (2012), Champions Tom Hanks E Halle Barry. ainda Gina Lollobrigida E Sean Connery Em “Mulher de Palha” de 1964, baseado no romance de Catherine Arley.

A magia das viagens analógicas

Em termos de tipos de viagens, na era da hiperconectividade e dos estímulos mediáticos compulsivos, a Geração Z sonha com uma experiência antiquada ou pelo menos analógica. 17% dos italianos com idades entre 18 e 24 anos levam uma câmera Polaroid nas férias, enquanto 11% levam uma câmera de vídeo.

“O relatório Travel Trends 2024 da Skyscanner revela que a exploração relacionada à cultura será uma das principais prioridades dos viajantes no próximo ano – desde assistir a concertos com seus artistas favoritos até encontrar as melhores experiências gastronômicas (com os melhores preços!), a variedade é tão ampla”, comentou. Stefano Maglietta, Especialista em viagens pelo Skyscanner. “No entanto, o custo de vida continua a ser uma grande preocupação e, neste contexto, as nossas ferramentas de poupança são cada vez mais populares. É por isso que a função de pesquisa “Em todos os lugares”Que exibe os preços dos voos em ordem crescente para diversos destinos globais, é a ferramenta mais utilizada pelos viajantes de todo o mundo este ano.