Medo no rosto de homens e mulheres: a cirurgia é necessária

Todos os fãs estão preocupados com o rosto conhecido tanto por homens quanto por mulheres. Depois do enorme receio, ficou claro que a operação era indispensável.

Os personagens que se alternam no trono ou nas cadeiras de pretendentes masculinos e femininos de ano para ano conseguem conquistar o apreço do público da casa, que está acostumado a vê-los todos os dias no programa. Então, quando alguém tem um problema de saúde, começa com isso A ansiedade do público aumenta, quase como se fossem amigos íntimos. Isto é o que está acontecendo neste momento.

Um dos protagonistas do programa de namoro anunciou seus problemas de saúde e agora todos os fãs estão preocupados. Como todos sabem, Homens e Mulheres é um programa que está no ar há mais de 20 anos e dentro do estúdio há muitos rostos que se deram a conhecer. Infelizmente, alguns deles foram esquecidos ao longo do tempo, enquanto outros ainda são amplamente seguidos pelo público.

entre Trono clássico e trono enormeHomens e mulheres têm apresentado muitas ideias ao público e talvez seja isso que faz com que depois de todas estas temporadas o interesse pela forma continue elevado. Nesta temporada o programa também confirma que é um dos programas mais acompanhados da televisão vespertina italiana. Na verdade, não faltam flutuações de gravação após a gravação.

Assim, as vicissitudes do trono clássico ganham destaque, mas também os campeões do enorme trono, incluindo Gemma, ainda em busca de sua alma gêmea, Barbara De Santi que voltou às cadeiras e muitos outros após dois anos de ausência. Mas qual dos personagens principais está passando por momentos difíceis, descobriremos a seguir.

Rosto de homens e mulheres devem passar por cirurgia

O protagonista em questão estava no trono há alguns anos, mas desistiu para encontrar o amor fora da série. Um homem que recentemente se tornou pai. É o mesmo que falou sobre seus problemas de saúde em suas redes sociais.

O processo em questão é o resultado Uma série de hospitalizações Para o ex-tronista, que há alguns meses enfrentava um problema bastante grave e tinha que resolvê-lo agora. O ex-tronista em questão é Andrea CerioliSeus canais sociais nos contam seu verdadeiro problema.

A que operação Andrea Sirioli deve ser submetida?

Em termos técnicos é chamado ColecistectomiaBasicamente, deve-se retirar sua vesícula biliar, operação essencial para que ele evite problemas como: gastrite aguda, cólica biliar e cálculos que o têm afetado nos últimos meses. Andrea anunciou isso em seus canais sociais. É um processo muito simples, com raras exceções.

Obviamente, os riscos são os riscos clássicos de qualquer cirurgia, mas após um curto período de reabilitação, Andrea retomará a vida sem problemas. Resumindo, não há com o que se preocupar, votos de felicidades de todos os fãs de Andrea.