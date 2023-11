“Eu traí minha esposa com…”

casa » fofoca » Grande irmão » O irmão mais velho, Giampiero Mogini, admite ao vivo: “Traí minha esposa com…”

No episódio do Big Brother de segunda à noite, Giampiero Mogini falou sobre sua vida privada.

Giampiero MoginiDesde que entrou na casa do Big Brother, ele se destacou pelas excelentes qualidades e provou ser um dos personagens mais divertidos, atraentes e emocionantes. Ele tem profundidade e inteligência notáveis.

No episódio da noite de segunda-feira, Alfonso Signorini quis conversar mais de perto com ele e informou-o da recente entrevista que sua esposa havia concedido à revista semanal Chi. Entrevista em que a famosa estilista Michela Pandolfi falou sobre seu parceiro, Entre outras coisas, estar imerso em uma revelação que deixou todos sem palavras. Revelando a traição sofrida por Giampiero Moghini, da qual ele mesmo falou durante a transmissão ao vivo para toda a Itália, confessando tudo. Aqui está o que ele disse:

Irmão mais velho, Giampiero Mogini, confessa tudo ao vivo

Sob pressão de Alfonso Signorini Giampiero Moghini assim que soube do conteúdo da entrevista de sua esposa Ele desabafou literalmente contando a ele o que aconteceu há vários anos em seu casamento.

Aqui estão suas palavras: “Outra pessoa maravilhosa que me lembro com carinho aconteceu… Acontece na vida de todo mundo. Não gostei que ele mentisse para mim, então encontrei algumas fotos que tinha em mãos, talvez quisesse divulgar. Isso continuou por alguns meses com Michela consciente, mas ela se sentiu mal por isso. Porém, em muitos anos de história, o resultado de uma traição pode ser mais do que positivo“.

Givino então falou a pedido da colunista Cesara Bonamisi quando ele e sua esposa, W.C., se conheceram Como nasceu a história de amor deles: “Levamos um ano para encontrar o equilíbrio e houve pessoas que disseram a ela que eu era gay. Ela era uma estilista e bebeu“.

Descubra as últimas novidades do Big Brother.