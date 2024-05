Mentana e Gruber, Paz feita com La7? Cairo: “Não falei com eles, mas…”

A paz foi feita entre Enrico Mentana, Lily Gruber e Urbano Cairo? Parece tão. Depois de uma transmissão de TV ao vivo de alta voltagem e de uma escavação cuidadosa, mas enérgica, os dois rostos proeminentes da La7 e da alta administração da empresa parecem ter encontrado uma maneira de consertar a brecha e restaurar a calma. “Há dezesseis anos compartilho a linha e as regras da minha empresa”, declarou o apresentador Otto e mezzo após o memorando oficial da rede em que os profissionais foram chamados a manter o respeito mútuo e proteger o valor do trabalho em equipe. Mas o diretor de notícias concordou, acrescentando do seu estúdio: “Não estamos acusando ninguém e não queremos ser acusados”. Mas hoje, Urbano Cairo voltou a este assunto para pôr fim de uma vez por todas a esta disputa.

Ontem, “fiz uma declaração reafirmando os princípios que são importantes para nós e fiquei feliz que eles a assinaram. Nem falei com eles, nem que tenha feito persuasão moral. Ambos concordaram, então estou muito feliz sobre isso.” A afirmação foi feita por Urbano Cairo, presidente do Torino Football Club, Cairo Telecom e RCS Media Group, à margem da apresentação da Semana Cívica de Milão sobre a disputa entre Lily Gruber e Enrico Mentana.