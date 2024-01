Judy Cecchetto contra Linus após criticar seu pai, Claudio

Para frente e para trás com argumentos entre Linus E filho Cláudio Cecchetto, Judy. O jovem locutor, que acabava de terminar a sua experiência na RTL 102.5, não gostou do comentário feito há poucos dias após a transmissão do documentário da Rai. Pessoas de Chiquito.

Vamos em frente com sua vida Rádio DJ Linus “A Rai 1 estava tendo um desempenho muito ruim”, disse ele, “e havia claramente algo desinteressante nisso”. E como uma piada Nicola Savino: “como você é um lixo” Linus Ele respondeu: “Eh, que idiota”.

Cecchetto & Co. O resto dos anos oitenta Por Antonio DeBolina

21 de dezembro de 2023

Judy Chiquito Ele postou em sua página pessoal na rede social: “Uma mensagem sem maldade ou malícia para Linus, cujo profissionalismo reconheço e cujo grande profissionalismo sinto necessidade de dar a minha opinião em público. Porque uma das pessoas mais importantes da minha vida tem algo a ver com o tema (que não sabe nada sobre este vídeo) e tem algo a ver com o trabalho que fiz uma pausa, mas gostaria de continuar explorando e experimentando no futuro . Agora sou livre para dizer o que sinto e orgulhosamente assumo total responsabilidade pelas minhas palavras.”

“Olá Pasquale, deixe-me chamá-lo pelo seu primeiro nome, mesmo que não nos conheçamos – diz ele no vídeo – já que ouço o seu programa há muito tempo, é como se eu te conhecesse um pouco . Ouvi dizer que você pensou… Pessoas de Chiquito “Muito desinteressante.” Este documento não é apenas Homenagem a Cláudio CecchettoMas é um abraço de e para os amigos do herói do filme, cujas histórias são traçadas. Histórias que se tornaram história porque mudaram a linguagem da comunicação, do rádio e da televisão na Itália. Histórias que representam um personagem juvenil inesquecível para toda uma geração. Talvez você não tenha levado em conta que ao menosprezar o documentário, você também menosprezou os depoimentos emocionantes e a história de pessoas que sempre vi você tratar como colegas e amigos de longa data em diversas entrevistas ou nos momentos em que falou sobre elas: Estou falando de Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e também Fabio Volo.Que eu acho que trabalha na sua rádio, mas se apresentou de forma muito cordial.”

Depois continua: “O que mais lamento ouvir foi quando você definiu o tolo porque – como eu disse – ele é a pessoa graças à qual você existe e basicamente existe. DJ de rádio. Mesmo só por isso, sem considerar todo o resto, ele não me parece tão estúpido. Estou no mundo das redes sociais há alguns anos e adoro isso, mas o que mais me incomoda são as escavações. Estou aprendendo e ainda tenho que aprender, mas acho que aprendi uma coisa: as palavras ditas na frente de um microfone são importantes. O que eu disse é uma calúnia – uma escavação banal nas redes sociais, que nada tem a ver com o carácter profissional de um dos oradores mais queridos de Itália, um líder de rádio que deveria ser o mais fixe de todos os tempos. Não avisei ninguém sobre este vídeo e assumo a responsabilidade pelo que disse.”

“Você é um bom menino e está honrado em defender o papai. Você nunca vai entender o resto. Felizmente. Boa sorte com tudo” é a legenda Linus Postado abaixo do vídeo Judy Chiquito.