“Sinto sua falta.” O tema escolhido é um “obrigado” especial.

Milão, 3 de janeiro de 2024 – Chiara Ferragni voltou às redes sociais Após 20 dias de silêncio desde o caso Paluku.

Depois de receber curtidas na conta do pai por ocasião do aniversário da irmã Valentina, no último dia 29 de dezembro, e de uma breve aparição nos stories de Fedez durante as comemorações do Réveillon, a empreendedora digital reapareceu esta manhã. Em seu perfil do Instagram. Aqui está o que ele disse.

Chiara Ferragni retorna às redes sociais após a tempestade Balocco Pandori (foto do Instagram)

“Sinto sua falta.” Chiara Ferragni Ela voltou às redes sociais com “Story” Completo com espaço para comentários do leitor, a serem enviados diretamente ao influenciador, respondendo à pergunta “Como vai você?”

Depois, uma segunda história em que o influenciador foi enviado Agradecimentos especiais aos seus fãs: “Tenho vontade de dizer uma coisa. Agradeço a todas as pessoas que estiveram perto de mim nesses dias Eles tiveram uma palavra gentil para me consolar. Obrigado a todas as pessoas que me enviaram mensagens ou DM, que perguntaram como eu estava e que me incentivaram a voltar às redes sociais.”

E ainda:Obrigado a quem está aí, a quem escuta, a quem não quer prejudicar, mas sim ajudar. Aos que manifestaram a sua opinião, mesmo que negativa, num tom calmo e construtivo, porque na vida há sempre tempo para discutir, pensar e recomeçar. Pessoas que realmente amam você aparecem em momentos de necessidade, e eu Eu vi você, li você e ouvi você. Muito obrigado”.

Ferragni preferiu não mencionar Polêmica relacionada à penalidade antitruste para a iniciativa Pandoro Pink Christmas, Concentrando-se em sentir-se grato pelas pessoas próximas a ela.+

Se na carta de desculpas em vídeo do último dia 18 de dezembro, Chiara Ferrani parecia muito nervosa e escolheu um agasalho cinza, o cabelo preso para trás e um pouco de maquiagem, hoje ela reapareceu. Com um visual definitivamente diferente. Para sua breve aparição, a empreendedora digital escolheu exatamente isso Suéter azul de gola alta, cabelos soltos e ondulados, maquiagem simples, mas sofisticada. Mas acima de tudo, apareci com Rosto sorridente e calmo. Uma espécie de resposta a todos os haters que a criticaram e atacaram nos últimos dias.

depois o Vídeo de desculpasdurante o qual Chiara Ferragni admitiu “Erro de conexão” não aparece mais nas redes sociais. Ela foi fotografada no Parque Sempione com seus filhos e sua mãe Marina Di Guardo pouco antes do Natal, depois escondida em seu carro de luxo. Cobertura no CityLife em Milão Desde então, todos os vestígios dele desapareceram. Na véspera de Ano Novo, ela era empresária Ela apareceu no perfil do Instagram de seu marido Fedez. Ele veste vestido vermelho Com um sorriso no rosto, o influenciador aceitou ser fotografado. Mas infelizmente a recepção recebida não foi das melhores: muitos comentários críticos apareceram sob a postagem da cantora.

Enquanto isso, depois Milão e o gramado Bem como o Ministério Público de Trento Ele abriu um arquivo exploratório sobre o caso Pandoro Palocco, que ofuscou Chiara Ferragni. Trata-se sempre de uma investigação sem qualquer hipótese de crime ou suspeita, que surgiu após a denúncia apresentada pela Codacons na sequência da multa financeira aplicada pelo órgão antitrust que sancionou as empresas dos influenciadores por “práticas comerciais desleais”.

Segundo a Autoridade da Concorrência e do Mercado, o empreendedor digital deixou claro aos consumidores que, ao adquirirem o Balocco Pink Christmas Pandoro, o fariam. Contribua com uma doação para o Hospital Regina Margherita em Torino, Na verdade, esta operação tinha sido realizada apenas pela Balocco meses antes e estava fixada em apenas 50 mil euros, face aos milhões ou mais que as empresas atribuídas a Ferragni já teriam ganho com a operação comercial.

A atividade dos procuradores de Milão também é preocupante Ovos de Páscoa da Dolci Preziosi. A empresa sediada em Bari, que nos últimos dias quis imediatamente esclarecer que não tem qualquer responsabilidade nesta matéria, Ele pagou a Verani uma taxa de 500 mil euros em 2021 e 700 mil euros em 2022. Em troca de um donativo feito de forma independente pela mesma empresa no valor de 36 mil euros à associação “I bambini delle Fate”.

Mas ainda não acabou, eles também chegaram nos últimos dias o Reclamações de muitos usuários que compraram produtos da marca Chiara Ferragni online, Mas sem que sejam recebidos até o Natal. Foi ele quem deu a notícia Jornal, que coletou alguns comentários online: “Fiz um pedido no dia 20 de novembro, mas ele nunca chegou. Tive que cuidar sozinho.” A encomenda nunca chegou.” No entanto, foram duas meninas que começaram a discussão Com um vídeo satírico postado no TikTok: Os dois amigos trocaram presentes de Natal invisíveis, referentes a pedidos feitos na loja online de Ferragni, mas que nunca chegaram.

Quase instantâneo Explicação de Fenice Srl. “Em relação ao que foi noticiado por alguns meios de comunicação sobre o atraso na entrega de alguns pedidos feitos através de seu canal de comércio eletrônico”, Fenice Srl explicou que “tomou imediatamente medidas para lidar com a confusão atribuída a O pico de vendas ocorreu durante a Black Friday. Reitera as suas “desculpas aos seus clientes afectados pelo atraso e/ou qualquer inconveniente na recepção do que foi encomendado”.