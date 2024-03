Moto3 | Grande Prémio de Portugal | Rueda zomba de Kelso e fica em primeiro lugar, Rossi em quinto

Moto3, Grande Prêmio de Portugal: Rueda ultrapassa Kelso e conquista a pole position. Rossi V (Sábado, 23 de março de 2024)

Mas que espetáculo! A qualificação para o Grande Prémio termina de forma interessante Portugala segunda ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024. Depois de um emocionante confronto direto, foi Antonio José quem saiu vencedor Devagarque rasgou coluna posição Muito rápido Kelso. O piloto da Red Bull KTM conquistou a vitória poucos segundos antes do final da sessão, explorando sobretudo a superioridade do quarto setor que percorreu a velocidade supersónica. Para resumir o alcance desta conquista, basta mencionar o tempo: 1 :46.379, útil para destronar a Boe Motorsports KelsoO segundo está em +0,509. Depois disso, David Alonso (CFMOTO Aspar Team) esteve bem, terminando em terceiro com uma diferença de +0,118 à frente de Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3),… Leia a notícia completa no oasport

