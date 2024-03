Kate Middleton, “Quantas chances de recuperação”: fala sobre o oncologista

A princesa de Gales Kate Middleton anunciou que está em tratamento, com a primeira rodada de quimioterapia, de um tumor que foi descoberto durante a cirurgia abdominal a que foi submetida em dezembro passado. No entanto, o tipo ou progresso do câncer não foi detectado. Para apresentar algumas hipóteses, o oncologista Claudio Zanon, cirurgião e diretor científico da Motore Sanità, entrevistado pelo Il Giorno, explica: “Pelo que foi escrito nos jornais e anunciado pela própria princesa Middleton, a operação a que foi submetida para tratar o câncer abdominal foi seguida de uma ileostomia. Pode ser devido a um tumor no cólon esquerdo ou no reto. “Podemos dizer isso porque geralmente é realizada uma ileostomia temporária para proteger a anastomose cirúrgica que é de difícil cicatrização, dada a vascularização e inflamação dos tecidos envolvidos.” Do ponto de vista clínico, ele observa: “Sabemos que o câncer de cólon geralmente afeta os idosos, mas hoje vemos um aumento nos casos de tumores esporádicos em jovens (dados de Aiom Cipomo, ed.), que são não relacionado ao câncer. “Estilos de vida”.

Leia também: Kate Middleton e William “seguiram em frente”. Obrigado e aviso

Nosso objetivo é formular hipóteses e especular com base na pouca informação disponível, incluindo as perspectivas de recuperação. “É claro que hoje com a quimioterapia e a imunoterapia as chances de cura aumentaram dramaticamente, as recidivas diminuíram e temos protocolos válidos, mesmo independentemente da caracterização molecular do câncer”, conclui Zanon. A própria princesa explicou em um vídeo na sexta-feira que disse aos três filhos “vai ficar tudo bem”.