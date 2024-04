Endless Love, prévias para 20 de abril – Endless Love

série de TV

Amor sem fim (kara sevda) É uma nova série de TV turca que vai ao ar no início da tarde Canal 5com Os dois heróis, Neslihan Atagul e Burak Ozcivit.

Na transmissão do episódio Sábado, 20 de abrilKemal encurrala Nihan e consegue descobrir que a garota foi forçada a se casar com Emir para proteger seu irmão Ozan, mas Nihan não deixa escapar nenhuma outra informação, e na verdade pede a Kemal que não faça mais perguntas porque senão ele a forçará. para fazer isso. Ela tem que mentir para ele.

Kamal, estimulado e preocupado com esta nova informação, organizou imediatamente uma reunião com Saleh para partilhar a notícia e pensar juntos na melhor estratégia de implementação.

Enquanto isso, Nihan se encontra com Banu, onde ambos recebem fotos da noite do assassinato que Ozan foi acusado de cometer. Nihan também mostrou essas fotos a Önder, que lhe disse muito claramente que ele e Veldan sabiam que na noite do assassinato também havia outra garota, supostamente paga por Emir para não falar sobre o que havia acontecido e depois removida.

amor sem fim É transmitido no Canale 5 às 14h10 de segunda a sexta e aos sábados às 14h30.

