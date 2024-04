Tina Cipolari tem algo para todos, de Mario a Tiziana

Mais uma semana termina homem e mulher E para Maria De Filippi É hora de avaliar a situação. No Episódio de hoje, sexta-feira, 19 de abril de 2024 A partir do namoro mostra os diversos movimentos de Over Throne e do clássico Throne que encontrou espaço, mas a verdadeira protagonista foi Tina Cipollari, que não recuou com ninguém. Vamos descobrir O que aconteceu? À tarde no Canal 5.





homem e mulherEpisódio de hoje: programa da Tina Cipolari

Tina Cipolari Ele teve a oportunidade de continuar todas as suas apresentações solo Batalhas Dentro do estúdio homem e mulher. O comentarista primeiro elogiou Pierpaolo pela coragem para com ele Ida PlátanoCom o objetivo de excitação novamente Mário Na corrida pelo trono. Sabrinaoutro “inimigo” desta edição do colunista, foi acusado de não ser honesto com Maurizio e, aparentemente, também Tiziana Ela acabou à vista dele. A senhora perdeu o primeiro encontro com Salvatore, desencadeando a ira de Tina. “Mas que cara você mostra? Você percebe?O comentarista que voltou ao escritório trovejou: “Hoje você forneceu uma prova tangível de que tem um homem assumidoEu me pergunto o que você está fazendo aqui (…) Você é uma hiena“Vou brincar de qualquer coisa que você nunca tenha se interessado antes.” Aurora tentou acalmá-la com um bichinho de pelúcia antiestresse, mas Tina jogou fora entre os brinquedos.Aplausos da plateiaQue subiu ao som de “Tina! E falando sobre Salvador, o cavaleiro ficou sozinho: Ida decidiu desistir depois de duas saídas, enquanto Alicia – assim como Tiziana – nem lhe deu chance. Muito, obviamente Reza Bárbara: “Estou sempre certo. Nunca estou errado.”

O trono acima: o destino da situação

Loredana Ele falou pela primeira vez sobre sua associação com Manoel“Seu bom urso.” A senhora admitiu que ela mesma ficou maravilhada com esse conhecimento e que ficou feliz em ir Vá além da barreira da idade (Ela tem 47 anos e ele 36): “Ele me surpreendeu, o jeito dele de fazer as coisas é diferente, ele está muito mais maduro e está me fazendo mudar de ideia”. Sabrinapara Revertercontinua até agora Maurício Mas ela não escondeu as dúvidas sobre a idade dele (mesmo que a diferença entre os dois seja de apenas 5 anos): “Estou um pouco apavorada com o fato de ele ser mais novo que eu”. A senhora realmente concordou em saber também Tinoacabei de chegar até ela União Europeia Tina Cipolari, que sempre foi dura com ela, acusou-a de não ser honesta.

Trono clássico

Gaia Ele tentou se explicar com Danilo, com raiva por não estar recebendo a atenção física que queria como os outros. A casamenteira não recuou e também atacou seus “concorrentes”: “Valery não tem nada a ver com você, você pode expor MarikaEscusado será dizer que suas palavras irritaram os dois. No entanto, ela também entrou na corrida pelo trono. Sandra, a Novo pretendente.