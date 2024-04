Serena Bortone, há algo muito famoso na vida dela e ela tinha que admitir: eles se conhecem desde a infância

Serena Bortone é muito reservada sobre sua vida privada, mas agora que ela anunciou, há uma pessoa muito famosa em sua vida e ela o conhece desde criança. Se antes ela se sentia culpada ao sair com ele, agora ela não estava mais se escondendo.

É da conhecida jornalista e apresentadora da Rai TV, muito conceituada pelos seus fãs, que estamos falando Serena BortoniCuja amizade, transparência e verdade são os pontos principais que sempre focam o seu trabalho. Primeiro com Hoje é outro dia Agora, um pouco mais devagar com O que vai acontecerA apresentadora, como sempre, conhece o assunto.

Sim, sempre é eu me senti livre Para dizer o que pensa, tanto no trabalho como na vida privada, e por isso admitiu sem rodeios que existe uma pessoa muito famosa na sua vida, já não esconde e declara sem vergonha. É disso que estamos falando.

A famosa Serena Bortoni

Serena Bortoni ela admitiu atrevidamente em uma entrevista recente Corriere della Sera, ele contou um pouco de tudo sobre seu trabalho e vida privada. Sobre dizer adeus Hoje é outro dia E quando você se muda para O que vai acontecerexpor: “As escolhas das empresas são conduzidas por quem as faz, não por mim, que sou um soldado e as respeito… Estamos a agir num local difícil e os sinais são encorajadores….”

Depois falou, entre outras coisas, sobre sua vida privada: “Tive dois grandes amores, sem dúvida. Tive duas parcerias e agora estou solteiro e tenho uma grande família de amigos. Estou sempre rodeado de carinho. Não sei o que é solidão… “sobre a casado Em vez disso, ele disse: “Este não era o meu objetivo e não aconteceu, mas um casamento burguês realizado em prol da estabilidade me faz sufocar só de pensar nisso…”

Serena não se sentia mais culpada

Na mesma entrevista que me foi dada Corriere della Sera, Serena Bortoni Ela revelou sua paixão por ele, pois é o acompanhamento mais delicioso e procurado de todos os tempos, que é composto por pratos deliciosos batatas fritas. A jornalista admitiu que tomava desde pequena, mas algo mudou entre ontem e hoje. Em resposta à pergunta do jornalista sobre o que AInfância felizexpor: “Viajar, batata frita no sentido de aceitação física, andar sem rumo… O desejo de perfeição que eu tinha antes de descobrir que a perfeição não existia é real E eu estava sempre comendo batata frita, só que antes me sentia culpado. , e hoje não sinto…”

Finalmente, em relação ao romance que escreveu, Perto de você tão doceEle anunciou na apresentação: “Uma história dos anos 80 dedicada a todos aqueles que não conseguem encontrar o seu lugar no mundo.”. E foi exatamente daí que veio essa história Correio noturno Ele pergunta a ela: “No romance ela diz: ‘Agora posso finalmente ser adulta’”. o que isso significa?”, A resposta de Serena deveria ser A Mantra de vida Para todos: “Amar a si mesmo o suficiente para amar até mesmo as partes de você que você não gosta.” No final das contas, o segredo é amar a si mesmo, aceitar-se como você é e comer batatas fritas de vez em quando, com todo o respeito ao colesterol.