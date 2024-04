Os vencedores do The Voice Generations são Gino e Noemi

Durante o último episódio de gerações sonoras, Que ele conduziu Antonella Clerici E foi transmitido Sexta-feira, 19 de abril, na Rai1 Em horário nobre, foram anunciados os vencedores do show de talentos em que atuou como treinador Loredana Berti, Arisa, Gigi D'Alessio e Clementino. Os vencedores da primeira edição são: Gino Scannapieco e sua filha NoemiQue acendeu uma faísca no palco do show cantando a música do D A bela e a ferafoi originalmente cantada por Gino Paoli e Amanda Sandrelli, deixando emergir o forte sentimento que os une na música.





Quem são Gino e Noemi, os vencedores do The Voice Generations 2024?

Gino Scanapico É um trabalhador napolitano de 41 anos que sempre sonhou em cantar, desejo que foi deixado de lado desde cedo depois… Nascimento de sua filha Noemi – Ele tem agora 18 anos – e foi ele quem o convenceu a empreender a Aventura A Gerações de Áudio Para alcançar seu sonho. Lembramos que o casal se apresentou no canto do Blind Auditions Eu vivo para isso Escrita por Andrea Bocelli e Giorgia, que ao longo dos anos se tornaram clássicos atemporais da música italiana. Já naquela ocasião, a dupla convenceu todos os treinadores com uma atuação intensa e envolvente que deixou quem ainda não havia escolhido todo o time para a rodada final, principalmente Arisa e Clementino, ambos elogiados pelo talento, deixando o rapper sem palavras quando ele descobriu que Gino é pai de Noemi, dado porque um cara carrega tão bem a idade que pode parecer namorado de uma menina. Nunca faltou à dupla um certo sentimento, nem mesmo nas Blind Auditions, onde os competidores cantaram junto com Gigi D'Alessio (sentada ao piano). com elamúsica que o pai de Noemi sempre ouve durante as viagens de carro.

o último

No o último Em 19 de abril Gerações de Áudio Gino e Noemi foram os primeiros a subir ao palco, desta vez cantando a doce e sensível música de Dee A bela e a feraA harmonia entre os concorrentes apareceu, além da perfeita fusão de sons desde as primeiras notas. “Durante o treinamento, eu disse a eles: “Agora, como você faz isso melhor?” No entanto, eles fizeram melhor“, foi o comentário de Clementino após ouvir o dueto, e Arisa concordou:”Eu adoro anime e esta noite vocês nos tocaram, vocês foram tão bons, uma dupla musical. Espero que alguns produtores tenham visto você“.

Depois de ouvir todos os competidores, os treinadores fizeram suas seleções Os quatro finalistas Do spin-off ao o som:





Arisa Ela traz Consuelo e sua filha Alessandra;

Ela traz Consuelo e sua filha Alessandra; Clementina Ele traz Gino e sua filha Noemi;

Ele traz Gino e sua filha Noemi; Gigi D’Alessio traz o Quarteto de Vocalistas Soul-Food;

traz o Quarteto de Vocalistas Soul-Food; Loredana Berti É liderado o grupo formado por Niccolò Pantaleo, Gaia Gentile e o ex-policial Giuseppe.

Os competidores que ainda competiam trouxeram seus “cavalos de batalha” para o palco: Gino e Noemi propuseram novamente Eu vivo para isso O que mais uma vez impressionou todos os treinadores, tanto que venceram a primeira edição do Gerações de Áudio E deixar Clementinaseu treinador, para fazer Triplo Depois que seu time venceu A Voz Sênior E A Voz CriançasAmbos foram adquiridos durante esta temporada de TV. “Não me parece real, inacreditável, ainda não percebi“: Estas são as primeiras palavras ditas por Noemi, de 18 anos, após receber a estátua e abraçar a todos, tanto os “concorrentes” quanto os demais jurados. Clementino, tão feliz com o objetivo alcançado que se alegrou em executar os movimentos em passos lentos movimento: “Madonna, pessoal!exclamou o rapper assim que os vencedores foram nomeados.