Perla Fatero, a mais nova vencedora do Big Brother na cena Codacons: Aqui está o que está acontecendo

O último vencedor do reality show apresentado por Signorini gera debate na web após algumas reportagens 'suspeitas' sobre produtos patrocinados nas redes sociais

A 17ª edição do evento terminou no dia 25 de março Grande irmãoreality show Canal 5 Que ele conduziu Afonso Signorini. Foi vitória Pérola Faterode 26 anos, natural de Salerno, está agora no centro Desentendimentos. a razão? o estrada no qual Pastores Alguns produtos no Instagram. Só que não de uma forma menos espontânea e simpática. Mas sobretudo – aponta um deles – de uma forma que não é clara e transparente, especialmente para com os seguidores (740 mil no Instagram) e, portanto, potenciais consumidores: “Escrever #Adv (ou seja, publicidade, Sr. Dr.) é colocado atrás da foto do perfil e só pode ser visto tocando e segurando em sua história”, reclama um usuário do X.

A história contada Dagóspia“, abordado pelo jornalista Gabriel Barbélia Durante o web show Casa SDL, com o Presidente da Codacons como convidado Gianluca d’Ascenzo. “Nem todo mundo aprendeu a lição depois do caso Chiara Ferragni”, começou Barbiglia. Dou um conselho: vá dar uma olhada nas histórias de Perla Fatero, que ganhou o Big Brother; ADV está claramente oculto Em todas as suas histórias.” Depois acrescentou: “É claro que entre nós, jornalistas, os enviamos para dizer: O que está acontecendo, na minha opinião, não é certo que alguém tão importante como Ferragni reaja e finja?” que nada aconteceu. [..] Entre outras coisas, Birla declarou “gurus fofos”, aqueles que apostam e, portanto, não são os melhores. “Honestamente, vou dar uma olhada nisso.” Gianluca d’Ascenzo Ele disse: “eu escrevi nele. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos dizer que temos um observatório publicitário que analisa praticamente todos os dias as reivindicações publicitárias e escreve às empresas para pedir esclarecimentos. Vou dar um exemplo que resolvemos mais tarde: dizia-se que alguns produtos eram cultivados em Itália e na verdade descobrimos que não vêm de Itália. Este é um tópico mais geral. É uma atividade cotidiana, é óbvio que quando você se depara com uma marca famosa você fala sobre ela (principalmente, Sr. Dr.)[..]”.

Muitos eu comentários Abaixo as postagens recentes de Vattero, muitas das quais não foram muito generosas. “Quando as histórias de Perla saem, é como se você estivesse assistindo a um canal de compras na TV”, “Você não tem vergonha de patrocinar apostas em futebol, dinheiro fácil… mas como você está??” Ou “Não é um ataque. Estou lhe dizendo isso porque, na minha opinião, ao fazer isso você está prestando um péssimo serviço a si mesmo. Parece que seu perfil é de uma agência de marketing e pronto. As pessoas querem ver a verdadeira pérola. Ele não quer ver a pérola tentando desesperadamente ganhar Cada centavo é possível.” Alguns fãs a defendem, descrevendo aqueles que a criticam como “frustrados”. Actualmente, parece que a pessoa em causa não interveio publicamente neste caso. Na verdade, suas histórias mais recentes no Instagram são de ontem, 19 de abril, e tratam de uma história completamente diferente. É uma perda que Fatero e sua família enfrentaram nas últimas horas. Ele começou na rede social dizendo: “Estou escrevendo para informar que estou passando por um momento muito ruim que gostaria que nunca chegasse”. Perla então explicou: “Estou me comunicando com minha família e agora você sabe o motivo da minha ausência. Lembremos de aproveitar cada momento que nos é dado, porque infelizmente a vida é a mesma, tia. Eu te amo muito.”