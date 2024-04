“Não há planos para mim? Eu também não tenho isso. Ciarelli? Quem assistiu vai falar sobre as emissoras da Rai desaparecidas.”

“Saiba que recebemos um memorando de Putin, fala-se muito sobre você e não sobre ele!” Assim Fiorello começa a desejar boa sorte ao amigo Amadeus, que deixa Rai, no VivaRai2. A boa dose de sarcasmo do showman, acompanhado por Biggio, Casciari e toda a banda, continua comentando as declarações do CEO do Discovery, Alessandro Araimo, que disse em entrevista ao Corriere della Sera: “Fiorello? “Nunca nos conhecemos, mas seria necessário um projeto específico que não temos.” O showman concorda: “Nem sou dono do projeto, ninguém é!”

Ideias





Amadeus assina acordo com Warner Bros. Discovery por 4 anos: estreia no outono na Nine com dois programas no horário nobre

Fiorello responde ao CEO da Discovery

Então ele notou uma semelhança especial: “Entre outras coisas, ele também dirige uma nave espacial Star Trek!” Enquanto isso, Ray se prepara para o contra-movimento: “Os blindados Ranucci e Lacuna, estamos negociando com Ciarelli e Pino Insigno estão de volta ao ar”. Fiorello dá algumas sugestões: “Iacona e Ranucci vão competir no Estádio Suzuki desocupado por Amadeus. Por outro lado, Sciarelli não mudou e continuará apresentando Chi l'ha visto, que será dedicado aos apresentadores desaparecidos da música rai…”

Fiorello revela: “La Novi quer comprar o centro de imprensa La7.” Eles respondem: “Estamos confortáveis ​​​​aqui, tem lugar para você também”.

O paradoxo do VivaRai2

Da TV às plataformas de streaming: “A Netflix supera as estimativas, houve 9,3 milhões de novos clientes no primeiro trimestre. “Então a queda na natalidade continua assim”, brincou Fiorello, que renovou então o convite feito anteriormente. “Vá ao RaiPlay, é útil não só para ver programas perdidos, mas também tem muitas séries infantis disponíveis. Tem uma apresentação muito rica e estou falando sério, não é um anúncio que eles me pediram para fazer.”