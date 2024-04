Massimo Giglietti foi reduzido desta forma, confira as fotos: está irreconhecível para dizer o mínimo

O apresentador e jornalista Massimo Giglietti está irreconhecível, todos estão preocupados e foi isso que aconteceu com ele: a verdade veio à tona.

É oficial agora, Massimo Gilletti retorna à RAI Você também pode ler na seção do site dedicada à assessoria de imprensa da emissora. Após o seu aparecimento no final de fevereiro no âmbito de “televisão por 70“.

Apresentador de TV e jornalista, aliás, por ocasião do O septuagésimo aniversário do nascimento da televisão A Itália sediou um espetáculo com muitos heróis da telinha de hoje e do passado, revivendo com eles os acontecimentos mais importantes da história.

Uma figura controversa de Massimo Giletti, A Um excelente jornalista com uma longa carreira repleta de muitos sucessos E números elevados em termos de audiência e compartilhamentos para seus programas, mas também conseguiu fazer muitos inimigos justamente por seus serviços, talvez “desconfortáveis” para alguns.

Então eles o receberam de volta na RAI CEO Roberto Sergio e Gerente Geral Giampaolo Rossi “Estamos muito satisfeitos em receber de volta um dos cientistas mais influentes da televisão italiana. Dê as boas-vindas a Massimo de volta à sua casa por muitos anos.”

O que aconteceu com Massimo Giletti

Depois de dirigir A arena de 2013 a 2017 Na RAI devido às polêmicas que tão bem conhecemos, Massimo Giglietti mudou-se para hospedar Não é a arena em La7, Mas aqui também parece que não houve problemas com o conector.

Devido a divergências irreconciliáveis ​​​​com os dirigentes da rede, decidiu encerrar também esta cooperação e voltar, como dissemos, a trabalhar na rede principal. Um passo Também não é surpreendente porque Massimo Giglietti sempre olhou para o seu passado.

Irreconhecível, foi o que aconteceu

Agora estamos todos esperando ansiosamente para saber com qual programa será o retorno de Massimo Giglietti Programa de investigação? Espetáculo de variedades? Existem muitos rumores sobre isso, Mesmo que o foco esteja inteiramente em outra coisa.

Na verdade, surgiram algumas fotos em que Massimo Giglietti aparece Ele parece ter perdido muito pesona verdade são fotos de uma dieta de alguns anos atrás, feita especificamente por amor à televisão ou talvez por causa dela. Devido ao seu trabalho como jornalista e apresentador Ele não fica parado por um único momento. Quem sabe se com seu retorno à RAI não o veremos novamente um pouco mais magro.