Ambiente português em Cesena com a música “Amore” de Pippo Delbono

Com os últimos trabalhos, amorEle retorna ao Teatro Ponce em Cesena após uma longa ausência Pipo Delbono: Mostrar no palco Sábado, 2 de dezembro (20h30) e domingo, 3 (16h00). Realizador de teatro e cinema, autor e ator na sua terra natal na ERT, que apoiou desde o início, Delbono marcou a história do teatro europeu contemporâneo e continua a representar as suas criações em Itália e no estrangeiro: na década de 1980 fundou em conjunto a companhia Pepe “Robledo His Company”, que se expandiu ao longo do tempo para uma comunidade com uma paisagem deslumbrante e de poder expressivo irrepetível, que tem sido apresentada e produzida por grandes teatros e festivais, em mais de 50 países ao redor do mundo, como uma grande co- produção, na qual participaram figuras artísticas de diversas disciplinas, como o famoso guitarrista e compositor Pedro Goya, vencedor do Prémio Carlos Paredes Duas Vezes 2021, o cantor Miguel Ramos, um dos mais famosos da nova geração do fado, a angolana Aline Fracão. , escritor, músico e compositor em 2020 da banda sonora do filme Ar Condicionado do realizador Fradik (entre os mais talentosos talentos do cinema africano contemporâneo), da artista visual portuguesa Joana Villaverde, e do professor Thiago Bartolomeu Costa.

O amor é a busca pelos sentimentos mais poderosos, aquela verdadeira ferramenta do ser humano que seleciona, move, destrói e reconstrói tudo o que vemos, sentimos e desejamos. Um estado de alma, que se cruza no palco com a energia atrativa da música que a pode tornar física: o ponto de partida é Portugal com a sua cultura, as notas musicais são tons melancólicos de fado que sempre encarnaram a emoção, aliada à ausência e à distância, um nostalgia do passado. A palavra poética, resgatada pelo registo caloroso do artista com o seu habitual canto hipnótico ao microfone, é composta por compositores lusófonos – Carlos Drummond de Andrade, Eugenio de Andrade, Daniel Damásio Asensão Felipe, Sofía de Mello Brenner Andreessen, Florbella Espanca – escrita por Jacques Prévert e Reiner Maria Rilke.





O projeto artístico nasceu da amizade entre Beppo Delbono e o produtor teatral italiano Renzo Barsotti, que atua em Portugal há anos, da vontade de criarmos juntos um espetáculo sobre este país. Daí o início de uma viagem emocionante por paisagens pictóricas, líricas e sonoras, entre a geografia externa – Portugal, mas também Angola e Cabo Verde – e a contemplação autobiográfica. O ritmo agora é o ritmo do espetáculo, ora é o ritmo de uma pintura viva, ora é o ritmo de uma procissão lenta, e o quadro é uma pintura cujas cores mudam, aquecendo e esfriando. O que une a montagem emocional completamente inquieta é a gramática que alterna entre plenitude e vazio, lirismo com música, som ao vivo com silêncio: um mapeamento de emoções que mergulha profundamente na alma do autor, de seu intérprete e na alma do espectador. Ele é chamado a olhar sempre com os olhos aquilo que falta e que demora inexoravelmente a aparecer.





“Este espetáculo apresenta uma dupla visão do amor”, diz Pippo Delbono. “Por um lado – e as palavras falam – todos partimos em busca deste amor, tentando escapar ao medo que nos ataca. Nesta jornada tentamos evitar este amor, mesmo que estejamos sempre conscientes da sua urgência; Estou procurando, mas também quero, e é exatamente isso que dá medo. Mas o caminho – feito de música, sons e imagens – pode conseguir conduzir-nos à reconciliação, a um momento de paz em que aquele amor se possa revelar por detrás de todo o medo.

O amor do realizador da Ligúria é mais uma tentativa de dar vida ao teatro, ao nomear esta palavra, há muito ausente do discurso público, no caminho do sentimento que nos define como seres humanos.





Por ocasião do regresso de Pippo Delbono a Cesena, a ERT apresenta um enfoque que se estende ao seu trabalho dos últimos anos, com dois filmes e um encontro, bem como uma leitura judicial.

Quarta-feira, 29 de novembro Às 17h30, Enrico Petozzi, professor e coordenador do Curso Universitário de Música e Teatro da Universidade de Bolonha, apresentará no Cinema Eliseo o filme Amore Carni (2011) de Pippo Delbono, no âmbito de um curso de THE Theatre for os Encontros de Tela entre Cinema e Teatro (uma iniciativa em colaboração com Eliseo Cinema). Sábado, 2 de dezembro Às 16h00 será exibido o filme Grido na sala de projeção da Biblioteca Malatestiana (o evento é promovido em colaboração com a biblioteca) e às 18h00 no foyer do Teatro Ponce Pippo Delbono conversa com o jornalista Gianni Manzella. , ensaísta, investigador em artes performativas, autor de A Possibilidade da Alegria, uma viagem à arte do encenador teatral, para descobrir uma das mais maravilhosas aventuras artísticas do nosso tempo.

Domingo, 3 de dezembro, no Teatro Ponce, às 11h30, o professor Petozzi apresenta Lectio magistralis We Were. Amor e Morte nos Grandes Mitos Clássicos de Umberto Curie, filósofo e professor emérito de história da filosofia na Universidade de Pádua. No lobby, a Libreria Mondadori criará um ponto de venda com livros dedicados ao personagem de Delbono e seus próprios roteiros.





Audiodescrição Teatro Sem Fronteiras

A apresentação recorrente do domingo, 3 de dezembro, será de audiodescrição para pessoas com deficiência visual: a iniciativa acontece no âmbito do projeto Centro Diego Fabbri di Forlì Teatro No Limits, apoiado pelo BCC Romagnolo.

Estou indo também! Oficinas criativas para crianças enquanto os adultos estão no teatro

A oficina de desenho e origami Una storia, mille story ministrada pelo Barba Azul também está prevista para acontecer no domingo, 3 de dezembro, no âmbito do projeto Vengo anch'io! Dos 6 aos 11 anos) participam em oficinas criativas organizadas por associações locais e pela realidade artística, em espaços dentro do teatro.





Pipo Delbono

O autor, ator e diretor Pippo Delbono nasceu em Varazze em 1959. Na década de 1980 fundou a companhia Pippo Delbono, dando vida às performances que marcaram a história do teatro contemporâneo. O encontro com pessoas que vivem em situações de marginalização e diversidade constitui um ponto de viragem na sua investigação. Assim nasceu Barboni (1997), que recebeu o Prêmio Especial UBU “pelas pesquisas realizadas entre a arte e a vida”.

Por mais de vinte anos, ela se apresentou com sua companhia, incluindo teatro, poesia, música, cinema e dança (Time of the Assassins, Rage, War, Exodus, Plastic People, The Scream, Silence, June Tales, This Fierce Darkness). (A Mentira, Depois da Batalha, As Orquídeas, O Evangelho e a Alegria) em teatros e festivais de prestígio em todo o mundo: entre outros, o Festival de Avignon, a Bienal de Veneza, o Festival da Holanda em Amsterdã, o Festival de Artes de Hong Kong, o Festival d'Autonio. Festival Grego em Barcelona, ​​Teatro Espetáculo em Zurique, Festival Wiener, Festival Transamerica em Montreal, Moinho Santiago em Santiago do Chile e Vale do Drama Moderno em Xangai.

Em 2003, Delbono dirigiu o filme Guerra (Festival de Cinema de Veneza e Melhor Filme David Di Donatello 2004); É seguido por Grido (2006), La Fear (Festival de Cinema de Locarno 2009), Amaury Carne (68º Festival de Cinema de Veneza 2011), Sofá Azul, Sangue (66º Festival de Cinema de Locarno), La Visite-Versailles (2016) e Gospel ( 2017). ).

Na ópera, dirigiu: Studio per Obra Maestra (Lirico Sperimental di Spoleto 2007), Don Giovanni de Mozart (Teatr Wielki di Poznan, Polônia 2014), Cavalleria Rusticana e Madama Butterfly (San Carlo di Napoli 2012 e 2014), Passione Secondo Giovanni ( Massimo De Palermo 2017) e Eu os Palhaços (Teatro di Roma 2018). Com grandes músicos, criou os concertos Amore e carne (com Alexandre Balanescu), The Blood on Sophocles Edipo (com Pietra Magoni), Bestemmia d'amore (com Enzo Avitabili) e La notte (com Piero Corso).

Publicou Barboni – Il Teatro di Pippo Delbono (Ubulibri, 1999), Racconti di Gerusalemme (Garzanti, 2008), Bodies Without Lies (Barbès, 2009), After the Battle – Political Poetic Writings (Barbès, 2011), Blood. Diálogo entre um artista budista e um ex-terrorista que retornou à liberdade (Edizioni Clichy, 2014), O homem que caiu na terra (Edizioni Clichy, 2016), Le don de soi (Edições Actes Sud, 2018) e vários livros foram publicados sobre seu teatro e cinema.

Ganhou o Prémio Especial OPPO para Barboni, o Prémio da Crítica para Guerra, os Prémios Olímpicos para Plastic People e The Scream, o Prémio Europa em Wrocław, Polónia (2009), e o 25º Prémio Honorário do Festival de Teatro de Istambul de 2021.











