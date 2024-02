“Num ano, Francesco queimou 3 milhões e 324 mil euros no casino.”

Contas em países não europeus. Comportamentos pelo menos negligente Na direção crianças. Mas a maioria Atraso No Pagamentos SubordinarSubsídio mensal. De acordo com a reconstrução a verdade lá Tensão entre Francisco Totti E Ilary Blasi E Para as estrelas Apesar (ou talvez por causa) das decisões dos juízes que estabeleceram A Manutenção 12.500 euros Mensalmente para Plassie e crianças.

O confronto irreversível O choque entre os dois parece irreversível. ela, Bssieretire os cartões e Ela acusa o ex-marido de desperdiçar dinheiro em cassinos. “Com profunda amargura e profunda ansiedade, a Sra. Blassie soube que seu marido, o pai de seus filhos, estava no meio “Queimar” Para o casino valores equivalentes a 6,5 ​​vezes o que ele dá aos filhos.” A dançarina, através do seu advogado, limpa as contas do ex-capitão cigano. Mas ele também comete erros no seu estilo de vida. “Na verdade, parece que no período de setembro de 2020 a setembro de 2023, o jogador desperdiçou antigos jogos de azar italianos por meio de várias transferências bancárias, principalmente para Cassino de Monte Carloquantidade total impressionante 3 milhões e 324 mil euros».

Contas ocultas Os mesmos advogados acrescentam que o dinheiro que deveria ter aparecido nas transferências era destinado à família. Amostra também negligente Do ponto de vista Incubação Filha Isabelle Que uma vez ela iria deixar sozinha no hotel para participar de um evento. Desatenção e esquecimento. De acordo com a reconstrução do jornal, apoiada pelas memórias dos advogados, Totti supostamente evitou verificar algumas contas (Um deles está em Singapura) Aos juízes. O jornal La Verità escreveu que muitas das contas correntes abertas pelo antigo número 10 foram ocultadas do tribunal. READ Kartabianca fecha? Ray: "Nada contra Bianca Berlinger"

Próxima sessão: 31 de maio Enquanto isso, porém Motivo do processo de separação. Juíza Simona Rossi, que anulou a reserva por confirmação A próxima audiência será em 31 de maio de 2024decidiu dar A questão do envio tem precedênciaAdiar a questão económica para um momento posterior. Portanto, nenhuma consulta técnica e contábil foi considerada neste momento, e voltaremos a falar sobre isso no final do ano, se não em 2025.

Traições: Bocchi e Iovino serão ouvidos Em vez disso, o foco estará na alegada Relações extraconjugais para ambas as partes. Ilary Blasi levanta questões Noemi PucciAlegando que esse foi o motivo do fim de seu casamento. O novo companheiro do capitão Com certeza será ouvido Na sala de aula. Francisco Totti – que anunciou por meio de pessoas de sua confiança que não tinha intenção de falar novamente sobre o assunto a não ser perante os juízes – pediu para ser convocado como testemunha e conseguiu. Cristiano Yovino ou “O Homem do Café”o personal trainer que Ele realmente disse que estava tendo um caso Com o ex-apresentador do Celebrity Island. Isso começaria Em 2020, em pouco tempoNoemi aparece. Um depoimento muito importante, que preocupa os advogados de Ilari, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. E ela não será a única. Os advogados de Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, também indicaram em sua petição Outros supostos flertes de Ilary Blasi. Será sobre Personalidades bastante conhecidas no mundo do entretenimento. Eles foram contatados para fornecer detalhes sobre sua possível associação mais que cordial com a então Sra. Tutti.

Ilari será mais rico que Totti Quando, em vez disso, encontramos o complexo Questão econômicaO que também vai depender disso Quantidade de pensão alimentíciaO legado de Totti certamente será examinado e estudado em todos os seus detalhes. Mas também o caso de Ilary Blasi, que será mais importante do que parece. Apresentador da Mediaset Na verdade, de acordo com a reconstrução do advogado adversário, Terá liquidez significativa em suas contas correntes. Em termos mais simples, Illary será muito rica, talvez mais do que o seu ex-marido. Apenas para Documentário “Unika” Diz-se que aconteceu 700 mil euros. E será assim Muitas empresas associadas. Em particular Nº 5 riais (nome que lembra o famoso número 10 do capitão), registrado em nome de seu pai, Roberto Blasi, seria muito próspero. Se isso se provar, o valor do subsídio mensal que Totti lhe paga, que equivale a 12.500 euros, diminuirá significativamente. E também porque O filho mais velho, Christian, já é adulto, vive e trabalha em Madrid (Joga no Rayo Vallecano), tornou-se independente economicamente e não depende mais da mãe. Totti ainda não solicitou oficialmente redução de salário alimentos (qual Pague regularmente Ele contou à sua comitiva sem demora), mas faria o que achasse certo. READ Daniele Dal Moro abraçando Nikita e se reconciliando com sua mãe Pelizon, fotos após a Final GF Vip

Uma réplica da comitiva de Totti não quebra-cabeça Com o que o ex-jogador de futebol estava animado aventuraMas definitivamente, diz sua comitiva Valores investidos Não foram eles que a ex-mulher denunciou, mas sim eles Mais baixo. Quanto a acusaçãodetido DifamatórioQuem foi embora Somente Isabelle A criança de 7 anos respondeu que se fosse esse o caso, eles teriam conseguido um reclamação para sair de para pequeno Ao invés disso Isso não aconteceu.

“Propenso a acessos de apatia. Solucionador de problemas. Fã do Twitter. Wannabe defensor da música.”