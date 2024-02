Lisboa é como Ibiza. A coleção de música techno do padre Guilherme Peixoto que fez jovens fiéis pularem antes da missa do Papa Francisco – Vídeos

Subiu ao palco do Campo da Graça, no Parque Tejo, em Lisboa, de madrugada, na mesma posição que o Papa Francisco, duas horas depois, para celebrar a missa final da 37ª Jornada Mundial da Juventude. Deu o “chamado de despertar” a mais de um milhão e meio de pessoas, entre padres e bispos, o padre Guilherme Peixoto, 49 anos, padre da diocese portuguesa de Braga, mas também DJ e músico. Poucos dias antes de subir ao palco em Lisboa, o Padre Guilherme Peixoto concedeu uma entrevista Agência da Comissão EuropeiaClésia Ele anunciou: “Eu sou o responsável por acordar todas essas pessoas e, claro, tudo isso está preparado para ser um hino de glória a Deus, e é isso que nossas vidas deveriam ser e o que fazemos para a glória de Deus”. O sacerdote concluiu: “Quero levar-lhes uma mensagem numa língua diferente. Se estou numa igreja, uso uma língua, mas se estou numa sala de concertos, não usarei a língua da igreja, a linguagem da Sagrada Eucaristia”. De celebração. É mais uma celebração e a ideia é uma linguagem que carregue a essência da Igreja e do sacerdote que sou.” Em entrevista ao Elmondo“Quando vi os cardeais dançando, não pude acreditar no que via”, revela o padre Guilherme Peixoto.

Quem é o padre Guilherme Peixoto?

Padre Guilherme também é DJ há mais de 19 anos. Natural de Guimarães, correu risco de morte poucas horas após o nascimento. Desde que entrou na escola, ele se revezava em cursos, mas também tocava em uma banda de rock e em um grupo de repertório popular, enquanto nos finais de semana, embora frequentasse eventos, também ia à discoteca. Em sua biografia nas redes sociais, o padre se apresenta escrevendo: “Padre, capelão militar, música techno”. Na verdade, o Padre Guilherme está presente em todas as principais plataformas de redes sociais, do Facebook ao Instagram, incluindo o TikTok, onde é muito popular. No passado, o Padre Guilherme foi capelão de guerra estacionado no Kosovo e no Afeganistão. Durante a pandemia, ele divertiu várias vezes jovens crentes com transmissões ao vivo de seus DJs locais: uma mistura de batidas eletrônicas, mas também palavras da Bíblia e clipes de vários sermões, incluindo os do Papa Francisco. O seu objetivo é “mostrar aos jovens uma visão do mundo, dizer-lhes que somos todos iguais na pista de dança. “Quando transmito as mensagens do Papa Francisco e de João Paulo II, crio uma combinação de fé, mensagem de Deus e música que entusiasma os jovens.” Naturalmente, não faltam críticos. Mas o Padre Guillermi tem uma resposta pronta: “Sigo a mensagem do Papa Francisco: vá onde estão os jovens.” Até no console.

Leia também: