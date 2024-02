Mahmoud lidera as paradas de rádio e transmissão ao vivo depois de Sanremo

A longa trajetória de Sanremo foi enriquecida com novos números: Para rádios e plataformas é Mahmoud Vencedor entre os cantores concorrentes em Sanremo 2024. Três dias após a vitória Angelina Mangaas avaliações da rotação de rádio e das plataformas de transmissão ao vivo nos dias seguintes ao festival retornam uma decisão que perturba a plataforma de Sanremo.

Na verdade, durante três dias, Angelina Mango nunca apareceu no topo da lista dos 10 melhores do Iron. Transmissão de Sanremo e Spotifya classificação que foi coroada em vez Mahmoud Ele também Terno dourado. Em particular, na imagem fixa do momento, na classificação de Eron, Mahmoud é o primeiro, seguido por Annalisa com sinceramenteEnquanto Angelina Mango ficou apenas em terceiro lugar tedioso. Trimestres Garoto garota Subordinar Cores E o quinto Joalheiro com Eu sou para mim, você é para você.

A atuação de Mahmoud no Sanremo Press Hall: entrando com os dançarinos ao som de Tutta Gold

Mas parece que a ascensão da cantora sardo-egípcia não pode ser interrompida Nessas horas, ele também ultrapassou Geolier nas paradas de streaming do Spotify, onde o rapper napolitano dominou o primeiro lugar e agora está em segundo lugar. Annalisa também sobe para o terceiro lugar, e Angelina Mango cai para o quarto lugar, que de qualquer forma não atingiu o topo nos últimos dias. Faltando apenas algumas horas, Sanremo também voa para o nível mundial.

Na verdade, surge um fato muito interessante se você olhar para a classificação As melhores músicas de estreia global, fazendo sua estreia global na semana passada: sete em cada dez vêm de Sanremo. Aqui estão os dez primeiros: Kanye West e T-Dola com Você fala, Mahmoud, Julier, Noah Kahan com Para sempre, Annalisa, Angelina Manga, Irama, amadocerveja Madeon com Fazer de você meu E Cervo.

“A estreia mundial é muito interessante e é um sinal muito importante para os números que rodeiam este evento – sublinhaAdencronos CEO da Femi Enzo Mazza – Claro que isto não significa que estes artistas sejam ouvidos no mundo, apenas uma parte deles, Mas isto significa que naquela semana houve classificações elevadas em Itália que os fizeram alcançar estas posições. Claro, quando um garoto na América vai assistir ao Top Debut, ele é encorajado a ouvir quem eles são e a ser ouvido.”

O impacto do crescimento não se limita apenas ao Spotify, mas em todas as plataformas: “Amazon e YouTube cresceram e passaram a fazer parte do ranking este ano“Os artistas podem ser diferentes, mas em geral o mercado é impulsionado por todas as plataformas”, confirma o CEO da Fimi.