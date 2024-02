“A peça de Moisés” quando o espetáculo é teatral

Até 4 de fevereiro, exposição “A Peça” de Patricia Moses no Palazzo Reale de Milão. Na foto está o Teatro alla Scala em Milão

Desde 1598, funciona dentro do Palácio Real o primeiro teatro permanente de Milão, denominado Salon Margherita em homenagem à arquiduquesa Margherita da Áustria, convidada do Palácio Real do governador espanhol Juan Fernández de Velasco, durante a viagem realizada “lá”. “Levaria-a a Valência para casar formalmente com Filipe Terceiro em 1599, tornando-se Rainha de Espanha e Portugal e avó materna do Rei Sol. O teatro da corte sobrevivente, após várias reformas, ficou com os Habsburgos, que tomaram a cidade dos espanhóis, até 24 de fevereiro de 1776.Quando outro incêndio o destruiu completamente. Maria Teresa da Áustria decidiu não reconstruí-lo dentro da residência real, mas “doar” um novo teatro à cidade: a igreja de Santa Maria della Scala foi assim demolida e a área construída segundo projeto de Piermarini. Teatro alla Scala, inaugurado em 1778 e que nos alcançou pela sua beleza. Este conto histórico é relembrado pelo diretor do Palazzo Reale, Domenico Perina, que, em conjunto com a abertura da temporada Scaligera, abre a exposição Patricia Moses A peça – A Arquitetura da Maravilha. E assim o Palazzo Reale volta a ser… um teatro. Teatros de teatro.

Patrocinado por Antonio Calpi e promovido pela Câmara Municipal Cultural de Milão, produzida pelo Palazzo Reale e Studio Livio, com apoio do Gemmo Spa, a exposição ficará aberta até o dia 4 de fevereiro nas dez salas do Appartamento dei Principi. Depois de Milão, a exposição será em Matera, no Museu Nacional, no Palácio Lanfranchi, do século XVII; Na Villa Zito, em Palermo, graças à Fundação Sicília; Na Accademia di San Luca de Roma, em Paris, no Hôtel de Galliffet do século XVIII, sede do Instituto Cultural Italiano, para continuar em outras cidades italianas.

Sessenta fotografias em grande escala fornecem um caminho para analisar o jogo na arquitetura: Dos primeiros teatros de Vicenza, Sabbionetta e Parma – marcando a transição dos teatros da corte para os edifícios reais – ao Teatro alla Scala em Milão, de San Carlo em Nápoles a Veneza em Veneza, do Teatro Argentina em Roma ao Teatro della Roma . Massimo em Palermo, juntamente com alguma arquitetura que testemunha a carreira “teatral” de alguns projetos italianos, como o Palácio Real de Venaria ou Caserta.

Imagens que fascinam o visitante “sonhador” como aquele homem de Argos – lembra Calpe, citando Mensagens Horácio – que “sentou-se feliz no teatro vazio e aplaudiu, dando a ilusão de estar ouvindo grandes tragédias”. Com Shakespeare percebendo que “somos feitos da mesma matéria que os sonhos”. As fotografias de Patricia Moses são oníricas, cheias de luz, com visão frontal, foco perfeito e exposição cristalina.

Fotos que parecem pintadas. E de fato eles são. Porque depois de fixar a cena e criar a impressão em papel de algodão, o fotógrafo turinense intervém usando pastéis coloridos para restaurar os detalhes e torná-los muito semelhantes a uma pintura ou tapeçaria: “É a bela palavra que define a escrita com a luz, por seu trabalho, não é suficiente. “Será necessário um novo termo”, escreve a historiadora da fotografia Giovanna Calvinzi No catálogo publicado pela Silvana Editoriale & Studio Livio. “O resultado são formas inéditas – como aponta o curador Antonio Calpi – que pertencem ao realismo do que é e dos seus dados históricos, e ao mesmo tempo se libertam dele e assumem outras dimensões, quase metafísicas. Os teatros fotografados e recriados por Patricia Moses são joias formais, poesia visual e existencialismo pictórico sem figuras humanas.”

O objetivo desta pesquisa específica realizada pelo artista não é catalogar o grande patrimônio arquitetônico teatral italiano., Quanto é possível viver uma experiência pessoal e recuperá-la através do gesto artístico: “Um ato de precisão e de repensar – explica o fotógrafo -, um olhar com os olhos semicerrados, o gatilho de um processo onírico, de estrias, da pobreza, da busca pela raiz de uma alma com outro sentido; Uma espécie de raio X, um instantâneo da retina ou cortical, impresso num fino véu.” Portanto, o que Moisés apresenta ao público é a ideia do teatro como lugar de convivência comunitáriaonde nos reunimos e olhamos e olhamos para uma espécie de templo secular construído “para a imaginação – conclui Calpe -, lugares onde o intangível pode aparecer e assim áreas da alma”. E sonhos.

