Totti e Ilary Blasi discordam sobre o subsídio de 12.500 euros mensais para os filhos. “Ganhei 700 mil euros com a Netflix.” Ele aponta outros amantes (muito famosos).

A guerra na família Tutti está ficando cada vez mais acirrada. E agora as contas correntes de Francesco Totti e Ilary Blasi acabam sob a lupa. A emissora acusou o ex-marido de desperdiçar 3 milhões e 324 mil euros ao longo de 3 anos no Casino de Monte Carlo. Pelo menos é o que fica evidente nos autos processuais da separação, divulgados pelo jornal La Verita. Dizia: “É com profunda amargura e profunda preocupação que a Sra. Blassie soube que seu marido, o pai de seus filhos, estava ‘queimando’ em média 6,5 ​​vezes a quantia no cassino que reservou para seus filhos.” No centro da polêmica está a pensão alimentícia que Totti paga aos filhos. Mas não só. Até acusações mútuas de traição. A atual companheira do ex-capitão da Roma, Noemi Pucci, será ouvida em tribunal. Mas os advogados de Totti iriam apresentar um pedido reconvencional apontando outros supostos flertes de Ilary Blasi, bem como de Cristiano Iovino (o homem do café), que seriam ouvidos.